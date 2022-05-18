Пермяки стали опасаться угонов автомобилей

Опасения по поводу угона авто высказали 43% опрошенных пермяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Перми боятся угона своих автомобилей. Это показал всероссийский опрос, проведенный автомобильным сайтом Дром.ру. Как пояснили URA.RU аналитики автосайта, опасения высказали 43% пермяков.

«По результатам опроса, 43% пермяков отметили, что боятся угона своего автомобиля. Однако большая часть опрошенных жителей региона — 57% — не переживают по этому поводу», — выяснили аналитики. Респонденты в ходе опроса поясняли, что боятся угона из-за роста цен на автомобили и запчасти к ним.

Аналитики «Дром.ру» считают, что росту количества угонов автомобилей будут способствовать дефицит иномарок и рост их стоимости до 50%. Отмечается, что опрос, в котором приняли участие более девяти тысяч человек, проводился с 4 по 16 мая.