18 мая 2022

Пермяки стали опасаться угонов автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Опасения по поводу угона авто высказали 43% опрошенных пермяков Фото:

Жители Перми боятся угона своих автомобилей. Это показал всероссийский опрос, проведенный автомобильным сайтом Дром.ру. Как пояснили URA.RU аналитики автосайта, опасения высказали 43% пермяков.

«По результатам опроса, 43% пермяков отметили, что боятся угона своего автомобиля. Однако большая часть опрошенных жителей региона — 57% — не переживают по этому поводу», — выяснили аналитики. Респонденты в ходе опроса поясняли, что боятся угона из-за роста цен на автомобили и запчасти к ним.

Аналитики «Дром.ру» считают, что росту количества угонов автомобилей будут способствовать дефицит иномарок и рост их стоимости до 50%. Отмечается, что опрос, в котором приняли участие более девяти тысяч человек, проводился с 4 по 16 мая.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Подписаться
Жители Перми боятся угона своих автомобилей. Это показал всероссийский опрос, проведенный автомобильным сайтом Дром.ру. Как пояснили URA.RU аналитики автосайта, опасения высказали 43% пермяков. «По результатам опроса, 43% пермяков отметили, что боятся угона своего автомобиля. Однако большая часть опрошенных жителей региона — 57% — не переживают по этому поводу», — выяснили аналитики. Респонденты в ходе опроса поясняли, что боятся угона из-за роста цен на автомобили и запчасти к ним. Аналитики «Дром.ру» считают, что росту количества угонов автомобилей будут способствовать дефицит иномарок и рост их стоимости до 50%. Отмечается, что опрос, в котором приняли участие более девяти тысяч человек, проводился с 4 по 16 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...