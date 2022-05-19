Курс евро обвалился ниже 62 рублей

Евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за пять лет. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

«Евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года. Курс доллара — 63,69», — следует из данных Мосбиржи

Доллар и евро дешевеют с начала мая. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза.