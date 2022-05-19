Курс евро обвалился ниже 62 рублей

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Деньги. Челябинск, купюры, монеты, евро, валюта, деньги, рубль, бакс
Евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года Фото:

Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за пять лет. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

«Евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года. Курс доллара — 63,69», — следует из данных Мосбиржи

Доллар и евро дешевеют с начала мая. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза.

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Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за пять лет. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. «Евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года. Курс доллара — 63,69», — следует из данных Мосбиржи Доллар и евро дешевеют с начала мая. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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