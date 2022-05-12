Доллар и евро стали стоить еще дешевле

Курс доллара по отношению к рублю продолжает падать
Курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65 рублей за единицу. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.
По состоянию на 14:50 (мск), доллар торгуется по 65,2 рубля. Евро, в свою очередь, закрепился на отметке в 67,9 рубля.
Предыдущий обвал евро и доллара произошел 4 мая. Тогда американская валюта стоила 67,99 рубля, а европейская — 70,58. При этом в конце февраля курсы валют взлетели после начала спецоперации РФ на Украине. Стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей.
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