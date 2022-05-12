Доллар и евро стали стоить еще дешевле

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Клипарт. Сургут, рубль, монета, экономика, курс валюты, валюта, курс рубля, доллары
Курс доллара по отношению к рублю продолжает падать Фото:

Курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65 рублей за единицу. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

По состоянию на 14:50 (мск), доллар торгуется по 65,2 рубля. Евро, в свою очередь, закрепился на отметке в 67,9 рубля.

Предыдущий обвал евро и доллара произошел 4 мая. Тогда американская валюта стоила 67,99 рубля, а европейская — 70,58. При этом в конце февраля курсы валют взлетели после начала спецоперации РФ на Украине. Стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей.

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Курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65 рублей за единицу. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи. По состоянию на 14:50 (мск), доллар торгуется по 65,2 рубля. Евро, в свою очередь, закрепился на отметке в 67,9 рубля. Предыдущий обвал евро и доллара произошел 4 мая. Тогда американская валюта стоила 67,99 рубля, а европейская — 70,58. При этом в конце февраля курсы валют взлетели после начала спецоперации РФ на Украине. Стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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