Экономист назвал причины резкого обвала евро

13 мая 2022 в 03:42 Размер текста - 17 +

К обвалу евро привела продажа российского газа за рубли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Резкий обвал евро к рублю случился из-за снижения импорта из стран Евросоюза, новой схемы оплаты газа и общемировом спаде интереса к европейской валюте. Такие причины перечислил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. «Причин для резкого падения евро к рублю несколько. Во-первых, импорт из стран ЕС снизился на 55%, то есть более чем наполовину упал естественный внутренний спрос на евро. Вторым важным фактором является постепенный переход к рублевой схеме оплаты за газ», — рассказал Тузов в интервью агентству «Прайм». Кроме того, добавил экономист, на курс рубля к евро влияет изменение баланса спроса и предложения на мировом валютном рынке. Последний обвал евро и доллара на Московской бирже произошел 12 мая. В этот день американская валюта стоила чуть больше 65 рублей, евро закрепился на отметке в 67,9 рубля. При этом в конце февраля курсы валют взлетели после начала российской спецоперации на Украине. Стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей. Ранее Тузов заявлял, что крах евро внутри России происходит уже сейчас в условиях спада спроса на эту валюту. При этом глобальных масштабных, по его словам, такой сценарий возможен только при распаде еврозоны. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Резкий обвал евро к рублю случился из-за снижения импорта из стран Евросоюза, новой схемы оплаты газа и общемировом спаде интереса к европейской валюте. Такие причины перечислил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. «Причин для резкого падения евро к рублю несколько. Во-первых, импорт из стран ЕС снизился на 55%, то есть более чем наполовину упал естественный внутренний спрос на евро. Вторым важным фактором является постепенный переход к рублевой схеме оплаты за газ», — рассказал Тузов в интервью агентству «Прайм». Кроме того, добавил экономист, на курс рубля к евро влияет изменение баланса спроса и предложения на мировом валютном рынке. Последний обвал евро и доллара на Московской бирже произошел 12 мая. В этот день американская валюта стоила чуть больше 65 рублей, евро закрепился на отметке в 67,9 рубля. При этом в конце февраля курсы валют взлетели после начала российской спецоперации на Украине. Стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей. Ранее Тузов заявлял, что крах евро внутри России происходит уже сейчас в условиях спада спроса на эту валюту. При этом глобальных масштабных, по его словам, такой сценарий возможен только при распаде еврозоны.