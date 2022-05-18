Прокуратура нашла пиромана, поджигавшего лес под Екатеринбургом

19 мая 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Все свердловские лесные пожары, по данным властей, были рукотворными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская прокуратура установила личность жителя Екатеринбурга, пойманного на попытке устроить лесной пожар рядом с Чусовским трактом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до восьми лет, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что житель Екатеринбурга на Чусовском тракте Верх-Исетского района при подъезде к СНТ „Легенда“ поджег березу в лесном массиве. Установить поджигателя удалось благодаря дачникам, проезжавшим мимо. Возбуждено уголовное дело», — сообщила старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова. 16 мая в СМИ появилось видео, на котором неизвестный поджигает березу на проселочной дороге, ведущей к садовому товариществу «Легенда». Когда мужчина увидел, что сзади его снимают, тут же сел в свою машину и уехал. Начинавшийся пожар потушили очевидцы. Этот инцидент заинтересовал не только прокуратуру, но и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. В разговоре с URA.RU он признавался, что просил силовиков установить личность мужчины. «Поджигателя надо поймать и привлечь к уголовной ответственности», — требовал Орлов.

Свердловская прокуратура установила личность жителя Екатеринбурга, пойманного на попытке устроить лесной пожар рядом с Чусовским трактом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до восьми лет, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что житель Екатеринбурга на Чусовском тракте Верх-Исетского района при подъезде к СНТ „Легенда“ поджег березу в лесном массиве. Установить поджигателя удалось благодаря дачникам, проезжавшим мимо. Возбуждено уголовное дело», — сообщила старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова. 16 мая в СМИ появилось видео, на котором неизвестный поджигает березу на проселочной дороге, ведущей к садовому товариществу «Легенда». Когда мужчина увидел, что сзади его снимают, тут же сел в свою машину и уехал. Начинавшийся пожар потушили очевидцы. Этот инцидент заинтересовал не только прокуратуру, но и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. В разговоре с URA.RU он признавался, что просил силовиков установить личность мужчины. «Поджигателя надо поймать и привлечь к уголовной ответственности», — требовал Орлов.