По словам Алексея Орлова, случай с поджигателем его особенно возмутил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к силовикам с просьбой установить личность мужчины, пойманного на попытке устроить лесной пожар рядом с Чусовским трактом. Об этом градоначальник заявил URA.RU.

16 мая в СМИ появилось видео, на котором неизвестный поджигает березу на проселочной дороге, ведущей к садовому товариществу «Легенда». Когда мужчина увидел, что сзади его снимают, тут же сел в свою машину и уехал. Начинавшийся пожар потушили очевидцы.

«Этот случай меня возмутил до глубины души. Поджигателя надо поймать и привлечь к уголовной ответственности. А это статья с тяжелыми последствиями. Я и с правоохраной поговорил, и, знаю, министерство природных ресурсов обращение [силовикам] направило. Надо устанавливать [данные пиромана], у нас все возможности [для этого] есть», — сказал Орлов корреспонденту.

Как писало URA.RU в майские праздники в нескольких районах Свердловской области (включая окраину Екатеринбурга) вспыхнули пожары. По данным регионального минприроды, все случаи являются рукотворными (виновных пока не установили).