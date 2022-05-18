Вырос пассажиропоток на авиарейсах из Челябинска в Петербург

На 10% вырос пассажиропоток из Челябинска в Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.
«Сейчас на бортах авиакомпании „Россия“ можно улететь двумя рейсами — в 6:15 и 15:10. „Россия“ в мае добавила рейс, хотя раньше у них стоял только один рейс в Санкт-Петербург ежедневно», — рассказала URA.RU пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова.
Авиакомпания возит пассажиров на борту SuperJet, добавив его к такому же основному борту. Кроме «России», из Челябинска в Петербург стоят вылеты у перевозчиков Smartavia и «Победа». Первая летает на Boeing 738 или Airbus A320, вторая — на бортах Boeing 737-800. Совокупное количество перевозимых пассажиров из Челябинска в Санкт-Петербург выросло до 858 человек ежедневно. В пресс-службе аэропорта не располагают информацией, как полетная программа «России» изменится с началом лета.
В пресс-службе авиакомпании «Россия» URA.RU на телефонный звонок не ответили. Наблюдатели увеличение количества рейсов связали с невозможностью осуществления полетов на юг страны. «Аэрофлот» приостановил их до 30 июня. Это высвободило часть бортов, которые «Аэрофлот» и связанная с ним «Россия» дополнительно направят из Москвы в Екатеринбург, а из Петербурга — в Челябинск, Тюмень и Екатеринбург (и обратно). В «Клубе путешествий «Крылья» пояснили URA.RU, что улететь в северную столицу 20 мая из Челябинска можно без скидки за 7000 рублей, ближайший доступный билет со скидкой на 21 мая стоит 3800 рублей.
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На 10% вырос пассажиропоток из Челябинска в Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова. «Сейчас на бортах авиакомпании „Россия“ можно улететь двумя рейсами — в 6:15 и 15:10. „Россия“ в мае добавила рейс, хотя раньше у них стоял только один рейс в Санкт-Петербург ежедневно», — рассказала URA.RU пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова. Авиакомпания возит пассажиров на борту SuperJet, добавив его к такому же основному борту. Кроме «России», из Челябинска в Петербург стоят вылеты у перевозчиков Smartavia и «Победа». Первая летает на Boeing 738 или Airbus A320, вторая — на бортах Boeing 737-800. Совокупное количество перевозимых пассажиров из Челябинска в Санкт-Петербург выросло до 858 человек ежедневно. В пресс-службе аэропорта не располагают информацией, как полетная программа «России» изменится с началом лета. В пресс-службе авиакомпании «Россия» URA.RU на телефонный звонок не ответили. Наблюдатели увеличение количества рейсов связали с невозможностью осуществления полетов на юг страны. «Аэрофлот» приостановил их до 30 июня. Это высвободило часть бортов, которые «Аэрофлот» и связанная с ним «Россия» дополнительно направят из Москвы в Екатеринбург, а из Петербурга — в Челябинск, Тюмень и Екатеринбург (и обратно). В «Клубе путешествий «Крылья» пояснили URA.RU, что улететь в северную столицу 20 мая из Челябинска можно без скидки за 7000 рублей, ближайший доступный билет со скидкой на 21 мая стоит 3800 рублей.