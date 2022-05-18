18 мая 2022

В Курганскую область придут заморозки

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Морозы. Курган, погода, заморозки, иней, ветка дерева, холод
В Курганской области похолодает до -2 градусов Фото:

В отдельных районах Курганской области с 20 по 22 мая может похолодать до -2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного Главного управления МЧС России.

«По прогнозу курганских синоптиков, 20—22 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Уважаемые зауральцы, сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области призывают вас к сознательности и ответственному поведению, соблюдайте правила», — указано в сообщении.

На сайте областного ЦГМС указано, что заморозки до -2 градусов ожидаются ночью 20 мая. По прогнозу синоптиков, 21 и 22 мая в регионе ожидаются грозы. Также 21 мая местами в Курганской области пройдут сильные дожди. Скорость ветра в эти дни может достичь 10 метров в секунду. 20 мая отдельные порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

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В отдельных районах Курганской области с 20 по 22 мая может похолодать до -2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного Главного управления МЧС России. «По прогнозу курганских синоптиков, 20—22 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Уважаемые зауральцы, сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области призывают вас к сознательности и ответственному поведению, соблюдайте правила», — указано в сообщении. На сайте областного ЦГМС указано, что заморозки до -2 градусов ожидаются ночью 20 мая. По прогнозу синоптиков, 21 и 22 мая в регионе ожидаются грозы. Также 21 мая местами в Курганской области пройдут сильные дожди. Скорость ветра в эти дни может достичь 10 метров в секунду. 20 мая отдельные порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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