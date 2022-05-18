В Курганскую область придут заморозки

В Курганской области похолодает до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отдельных районах Курганской области с 20 по 22 мая может похолодать до -2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного Главного управления МЧС России.

«По прогнозу курганских синоптиков, 20—22 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Уважаемые зауральцы, сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области призывают вас к сознательности и ответственному поведению, соблюдайте правила», — указано в сообщении.

На сайте областного ЦГМС указано, что заморозки до -2 градусов ожидаются ночью 20 мая. По прогнозу синоптиков, 21 и 22 мая в регионе ожидаются грозы. Также 21 мая местами в Курганской области пройдут сильные дожди. Скорость ветра в эти дни может достичь 10 метров в секунду. 20 мая отдельные порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.