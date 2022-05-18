Пермячка засудила «Росгосстрах» на 133 тысячи из-за авто

Также компания обязана выплатить расходы по оценке ремонтных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми взыскала с компании «Росгосстрах» страховку за поврежденное в аварии авто. Компания после просьбы выплатить страховое возмещение ответила женщине отказом, сообщается в решении Свердловского районного суда. С компании постановили взыскать за ремонт авто 133,5 тысячи рублей.

«Суд решил: Взыскать с ПАО СК „Росгосстрах“ в пользу Беляевских О. В. страховое возмещение в размере 133500,00 рублей, расходы по оценке стоимости восстановительного ремонта в размере 5000,00 рублей», — сообщается в решении, которое опубликовано на сайте суда. Также страховая компания обязана заплатить 3 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 10 тыс. рублей.

Истец в 2021 году попала в аварию, виновником которой был второй участник ДТП. После происшествия пермячка обратилась в местное отделение ПАО СК «Росгострах», где ей выдали направление на ремонт авто на частную станцию техобслуживания, а не на станцию официального дилера. Позже женщина потребовала ответчика выплатить ей страховку деньгами для оплаты ремонта, на что получила отказ.