Рейсы из Перми в Сочи и Баку задержаны на несколько часов

В аэропорту Перми «Большое Савино» 19 октября зафиксированы массовые задержки рейсов. Некоторые вылеты перенесены на несколько часов, включая рейсы в Сочи и Баку. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. "Рейсы в Сочи авиакомпаний «Икар» и Nordwind Airlines (EO 424 и N4 424) задержаны на 1 час 5 минут — вылет перенесен с 08:05 на 09:10. Наибольшая задержка у рейса IO 483 в Баку — 5 часов 30 минут, его вылет отложен с 20:00 до 01:30 следующего дня— указано в онлайн-табло пермского аэропорта. Прибывающие рейсы также опаздывают: рейс из Калининграда (EO 884) задержан на 1 час 34 минуты, а рейс из Баку (IO 484) — на 5 часов 15 минут.