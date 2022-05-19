Валерия выступит в Тобольске по приглашению компании СИБУР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бесплатный концерт певицы Валерии пройдет в Тобольске в День химика, который отметят 28 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. Приезд звезды оплатит организатор праздника — компания СИБУР.

«28 мая Тобольск отметит День химика. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки впервые за два последних года он пройдет в формате городского праздника, который организует компания СИБУР. С 21:30 до 22:15 на Красной площади состоится концерт народной артистки России Валерии», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.

В программе жителей города также ждут выступления шоу-балета «Тодес», коллективов из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. Праздничный фейерверк начнется в 22:15.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень посетил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Он провел онлайн- экскурсию по городу для своих фанатов.