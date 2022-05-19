Лидер группы «Чайф» провел экскурсию по Тюмени. Видео

19 мая 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Владимир Шахрин прогулялся по Тюмени перед концертом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин провел для своих фанатов экскурсию по Тюмени, куда прибыл с концертом. Видео, на котором музыкант оценивает красоты города, опубликовано на официальном YouTube-канале группы. «Если я правильно в географии понимаю, то это наша уральская река Тура в Сибирь приходит в таком виде. О-го-го! Набережная хорошо сделана. Пароходики гуляют», — оценил Шахрин одну из главных достопримечательностей Тюмени. Кроме набережной, музыкант прогулялся по улицам Республики и Ленина. А также оценил новые автобусные остановки: «Не в каждом европейском городе есть такие». «Вообще, Тюмень уже много лет входит в разные чарты самых благоустроенных городов России. И частенько, насколько я знаю, в первой тройке», — подытожил лидер «Чайф». Видео: официальный YouTube-канале группы «Чайф»

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин провел для своих фанатов экскурсию по Тюмени, куда прибыл с концертом. Видео, на котором музыкант оценивает красоты города, опубликовано на официальном YouTube-канале группы. «Если я правильно в географии понимаю, то это наша уральская река Тура в Сибирь приходит в таком виде. О-го-го! Набережная хорошо сделана. Пароходики гуляют», — оценил Шахрин одну из главных достопримечательностей Тюмени. Кроме набережной, музыкант прогулялся по улицам Республики и Ленина. А также оценил новые автобусные остановки: «Не в каждом европейском городе есть такие». «Вообще, Тюмень уже много лет входит в разные чарты самых благоустроенных городов России. И частенько, насколько я знаю, в первой тройке», — подытожил лидер «Чайф». Видео: официальный YouTube-канале группы «Чайф»