Лидер группы «Чайф» провел экскурсию по Тюмени. Видео

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Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Владимир Шахрин прогулялся по Тюмени перед концертом Фото:

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин провел для своих фанатов экскурсию по Тюмени, куда прибыл с концертом. Видео, на котором музыкант оценивает красоты города, опубликовано на официальном YouTube-канале группы.

«Если я правильно в географии понимаю, то это наша уральская река Тура в Сибирь приходит в таком виде. О-го-го! Набережная хорошо сделана. Пароходики гуляют», — оценил Шахрин одну из главных достопримечательностей Тюмени.

Кроме набережной, музыкант прогулялся по улицам Республики и Ленина. А также оценил новые автобусные остановки: «Не в каждом европейском городе есть такие».

«Вообще, Тюмень уже много лет входит в разные чарты самых благоустроенных городов России. И частенько, насколько я знаю, в первой тройке», — подытожил лидер «Чайф».

Видео: официальный YouTube-канале группы «Чайф»

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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин провел для своих фанатов экскурсию по Тюмени, куда прибыл с концертом. Видео, на котором музыкант оценивает красоты города, опубликовано на официальном YouTube-канале группы. «Если я правильно в географии понимаю, то это наша уральская река Тура в Сибирь приходит в таком виде. О-го-го! Набережная хорошо сделана. Пароходики гуляют», — оценил Шахрин одну из главных достопримечательностей Тюмени. Кроме набережной, музыкант прогулялся по улицам Республики и Ленина. А также оценил новые автобусные остановки: «Не в каждом европейском городе есть такие». «Вообще, Тюмень уже много лет входит в разные чарты самых благоустроенных городов России. И частенько, насколько я знаю, в первой тройке», — подытожил лидер «Чайф». Видео: официальный YouTube-канале группы «Чайф»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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