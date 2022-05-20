Военного РФ осудили за случайное убийство сослуживца пощечиной

20 мая 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Российского военнослужащего осудили по делу об убийстве сослуживца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику по делу об убийстве сослуживца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи 105 УК РФ („Убийство“ — прим. URA.RU) на 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“ — прим. URA.RU) и назначили наказание на срок один год и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — передает решение суда портал Lenta.ru. Также был удовлетворен иск родственников погибшего о компенсации морального вреда на сумму 800 тысяч рублей. Согласно материалам дела, 6 ноября 2020 года старший сержант выпивал с сослуживцами на даче. Во время застолья развязалась ссора. Военнослужащий дал приятелю пощечину, от которой он упал с дивана, ударившись головой, и перестал подавать признаки жизни. После этого осужденный перенес тело в лодку, а затем сбросил его в реку Обь. Тело погибшего до сих пор не найдено. Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил генерал-майора ФСБ, первого замначальника управления капитального строительства Юрия Сулина к шести годам колонии общего режима. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Генерал-майор сорвал сверхсекретную программу по защите госграницы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн рублей направил на строительство ведомственного жилья в Крыму.

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику по делу об убийстве сослуживца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи 105 УК РФ („Убийство“ — прим. URA.RU) на 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“ — прим. URA.RU) и назначили наказание на срок один год и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — передает решение суда портал Lenta.ru. Также был удовлетворен иск родственников погибшего о компенсации морального вреда на сумму 800 тысяч рублей. Согласно материалам дела, 6 ноября 2020 года старший сержант выпивал с сослуживцами на даче. Во время застолья развязалась ссора. Военнослужащий дал приятелю пощечину, от которой он упал с дивана, ударившись головой, и перестал подавать признаки жизни. После этого осужденный перенес тело в лодку, а затем сбросил его в реку Обь. Тело погибшего до сих пор не найдено. Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил генерал-майора ФСБ, первого замначальника управления капитального строительства Юрия Сулина к шести годам колонии общего режима. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Генерал-майор сорвал сверхсекретную программу по защите госграницы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн рублей направил на строительство ведомственного жилья в Крыму.