Генерала ФСБ отправили в тюрьму за срыв секретной программы

Второй Западный окружной военный суд приговорил генерал-майора ФСБ, первого замначальника управления капитального строительства Юрия Сулина к шести годам колонии общего режима. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.
«Поссорившись с подрядчиками, он сорвал сверхсекретную программу по защите госграницы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн рублей направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. Чем руководствовался при этом авторитетный тыловик, осталось тайной. Коррупционной составляющей в его действиях найти не удалось», — сообщает «Коммерсантъ».
Данное дело вели главное военное следственное управление СК и управление собственной безопасности ФСБ, передает MK.RU. 7 апреля суд изъял имущество Сулина и его семьи, отмечает «Федеральное агентство новостей». Также по иску прокуратуры были изъяты квартира дочери обвиняемого и загородный дом тещи.
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Второй Западный окружной военный суд приговорил генерал-майора ФСБ, первого замначальника управления капитального строительства Юрия Сулина к шести годам колонии общего режима. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. «Поссорившись с подрядчиками, он сорвал сверхсекретную программу по защите госграницы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн рублей направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. Чем руководствовался при этом авторитетный тыловик, осталось тайной. Коррупционной составляющей в его действиях найти не удалось», — сообщает «Коммерсантъ». Данное дело вели главное военное следственное управление СК и управление собственной безопасности ФСБ, передает MK.RU. 7 апреля суд изъял имущество Сулина и его семьи, отмечает «Федеральное агентство новостей». Также по иску прокуратуры были изъяты квартира дочери обвиняемого и загородный дом тещи.