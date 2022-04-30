Генерала ФСБ отправили в тюрьму за срыв секретной программы

Генерала ФСБ приговорили к шести годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Второй Западный окружной военный суд приговорил генерал-майора ФСБ, первого замначальника управления капитального строительства Юрия Сулина к шести годам колонии общего режима. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

«Поссорившись с подрядчиками, он сорвал сверхсекретную программу по защите госграницы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн рублей направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. Чем руководствовался при этом авторитетный тыловик, осталось тайной. Коррупционной составляющей в его действиях найти не удалось», — сообщает « Коммерсантъ ».

Данное дело вели главное военное следственное управление СК и управление собственной безопасности ФСБ, передает MK.RU . 7 апреля суд изъял имущество Сулина и его семьи, отмечает «Федеральное агентство новостей». Также по иску прокуратуры были изъяты квартира дочери обвиняемого и загородный дом тещи.