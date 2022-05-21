Глава Минэка Решетников: санкции против РФ выгодны для стран Азии

22 мая 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Делегация минэкономразвития обсудит в Бангкоке открывшиеся возможности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Запада против России дают странам Азии большие возможности на импортном и экспортном российском рынке, в частности это касается топливно-энергетических ресурсов, нефти, нефтепродуктов, газа, удобрений и других. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. «Во всех таких ситуациях [в условиях санкций], с одной стороны это проблема, с другой — это возможности [для экономики Азии], в том числе и для тайской экономики, прийти на российский рынок и заполнить те ниши, которые образовались. <…>. С другой стороны — это возможности для российских предприятий, которые сейчас активно ищут новые рынки сбыта, переориентируют свою продукцию», — высказал свое мнение Решетников на встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), которая проходит в столице Таиланда. Решетников отметил, что среди них — топливно-энергетический ресурс, нефть, нефтепродукты, газ, удобрения, а также продовольственные и машиностроительные товары. Он подчеркнул, что делегация минэкономразвития обсудит в Бангкоке открывшиеся возможности. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Санкции Запада против России дают странам Азии большие возможности на импортном и экспортном российском рынке, в частности это касается топливно-энергетических ресурсов, нефти, нефтепродуктов, газа, удобрений и других. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. «Во всех таких ситуациях [в условиях санкций], с одной стороны это проблема, с другой — это возможности [для экономики Азии], в том числе и для тайской экономики, прийти на российский рынок и заполнить те ниши, которые образовались. <…>. С другой стороны — это возможности для российских предприятий, которые сейчас активно ищут новые рынки сбыта, переориентируют свою продукцию», — высказал свое мнение Решетников на встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), которая проходит в столице Таиланда. Решетников отметил, что среди них — топливно-энергетический ресурс, нефть, нефтепродукты, газ, удобрения, а также продовольственные и машиностроительные товары. Он подчеркнул, что делегация минэкономразвития обсудит в Бангкоке открывшиеся возможности. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин.