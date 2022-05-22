Кадыров выпустил клип в честь освобождения Мариуполя. Видео

22 мая 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Российские войска полностью освободили Мариуполь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выложил юмористический ролик в честь освобождения Мариуполя от националистов «Азова» (признан запрещенным и экстремистским в России). Видео опубликовано в telegram-канале Кадырова. В ролике рассказывается, как боевики просили помощи у Папы Римского и других мировых лидеров. Видео завершается фрагментом, в котором Кадыров едет за рулем автобуса, где якобы находятся националисты. «Следующая остановка Грозный», — говорит Кадыров. В подписи к ролику глава Чечни написал: «А ведь я предупреждал». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российские войска заняли Мариуполь, а оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 21 мая Минобороны РФ объявило, что все националисты вышли с территории «Азовстали». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что всего в плен сдались более трех тысяч боевиков.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выложил юмористический ролик в честь освобождения Мариуполя от националистов «Азова» (признан запрещенным и экстремистским в России). Видео опубликовано в telegram-канале Кадырова. В ролике рассказывается, как боевики просили помощи у Папы Римского и других мировых лидеров. Видео завершается фрагментом, в котором Кадыров едет за рулем автобуса, где якобы находятся националисты. «Следующая остановка Грозный», — говорит Кадыров. В подписи к ролику глава Чечни написал: «А ведь я предупреждал». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российские войска заняли Мариуполь, а оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 21 мая Минобороны РФ объявило, что все националисты вышли с территории «Азовстали». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что всего в плен сдались более трех тысяч боевиков.