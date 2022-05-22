Кадыров выпустил клип в честь освобождения Мариуполя. Видео

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Российские войска полностью освободили Мариуполь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выложил юмористический ролик в честь освобождения Мариуполя от националистов «Азова» (признан запрещенным и экстремистским в России). Видео опубликовано в telegram-канале Кадырова.

В ролике рассказывается, как боевики просили помощи у Папы Римского и других мировых лидеров. Видео завершается фрагментом, в котором Кадыров едет за рулем автобуса, где якобы находятся националисты. «Следующая остановка Грозный», — говорит Кадыров. В подписи к ролику глава Чечни написал: «А ведь я предупреждал».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российские войска заняли Мариуполь, а оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 21 мая Минобороны РФ объявило, что все националисты вышли с территории «Азовстали». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что всего в плен сдались более трех тысяч боевиков.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выложил юмористический ролик в честь освобождения Мариуполя от националистов «Азова» (признан запрещенным и экстремистским в России). Видео опубликовано в telegram-канале Кадырова. В ролике рассказывается, как боевики просили помощи у Папы Римского и других мировых лидеров. Видео завершается фрагментом, в котором Кадыров едет за рулем автобуса, где якобы находятся националисты. «Следующая остановка Грозный», — говорит Кадыров. В подписи к ролику глава Чечни написал: «А ведь я предупреждал». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российские войска заняли Мариуполь, а оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 21 мая Минобороны РФ объявило, что все националисты вышли с территории «Азовстали». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что всего в плен сдались более трех тысяч боевиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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