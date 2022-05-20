Шойгу раскрыл, сколько неонацистов сдалось на «Азовстали»

За время проведения спецоперации на заблокированном российскими войсками заводе «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдалось более трех тысяч националистов запрещенного в РФ экстремистского полка «Азов», военных ВСУ и морпехов. Такой информацией на коллегии Минобороны РФ поделился глава ведомства Сергей Шойгу.
«На „Азовстали“ сдались в плен уже 1908 нацистов. До этого там сложили оружие 1387 морпехов», — пояснил он.
Сообщается также, что с предприятия эвакуированы мирные жители. Их долгое время удерживали украинские боевики. Всего спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль город Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь», на котором засели боевики. Кремль неоднократно заявлял, что они могут сложить оружие и выйти с завода. В Кремле заявили, что все неонацисты, находившиеся на «Азовстали», будут идентифицированы.
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За время проведения спецоперации на заблокированном российскими войсками заводе «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдалось более трех тысяч националистов запрещенного в РФ экстремистского полка «Азов», военных ВСУ и морпехов. Такой информацией на коллегии Минобороны РФ поделился глава ведомства Сергей Шойгу. «На „Азовстали“ сдались в плен уже 1908 нацистов. До этого там сложили оружие 1387 морпехов», — пояснил он. Сообщается также, что с предприятия эвакуированы мирные жители. Их долгое время удерживали украинские боевики. Всего спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль город Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь», на котором засели боевики. Кремль неоднократно заявлял, что они могут сложить оружие и выйти с завода. В Кремле заявили, что все неонацисты, находившиеся на «Азовстали», будут идентифицированы.