Шойгу раскрыл, сколько неонацистов сдалось на «Азовстали»

20 мая 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу добавил, что с территории предприятия всего спасено 177 мирных граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За время проведения спецоперации на заблокированном российскими войсками заводе «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдалось более трех тысяч националистов запрещенного в РФ экстремистского полка «Азов», военных ВСУ и морпехов. Такой информацией на коллегии Минобороны РФ поделился глава ведомства Сергей Шойгу. «На „Азовстали“ сдались в плен уже 1908 нацистов. До этого там сложили оружие 1387 морпехов», — пояснил он. Сообщается также, что с предприятия эвакуированы мирные жители. Их долгое время удерживали украинские боевики. Всего спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль город Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь», на котором засели боевики. Кремль неоднократно заявлял, что они могут сложить оружие и выйти с завода. В Кремле заявили, что все неонацисты, находившиеся на «Азовстали», будут идентифицированы.

За время проведения спецоперации на заблокированном российскими войсками заводе «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдалось более трех тысяч националистов запрещенного в РФ экстремистского полка «Азов», военных ВСУ и морпехов. Такой информацией на коллегии Минобороны РФ поделился глава ведомства Сергей Шойгу. «На „Азовстали“ сдались в плен уже 1908 нацистов. До этого там сложили оружие 1387 морпехов», — пояснил он. Сообщается также, что с предприятия эвакуированы мирные жители. Их долгое время удерживали украинские боевики. Всего спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль город Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь», на котором засели боевики. Кремль неоднократно заявлял, что они могут сложить оружие и выйти с завода. В Кремле заявили, что все неонацисты, находившиеся на «Азовстали», будут идентифицированы.