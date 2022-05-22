«Азовцы»* уничтожили улики своих преступлений на «Азовстали»

23 мая 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

На территории завода «Азовсталь» нацисты оставляли мины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены доказательства, которые свидетельствуют о том, что националисты батальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) уничтожили данные, подтверждающие их причастность к преступлениям против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента. «Корреспондент „Известий“ Роман Польшаков 23 мая вместе с российскими саперами спустился в подземелья завода „Азовсталь“ в Мариуполе и обнаружил свидетельства того, что боевики формирования украинских националистов „Азов“ (в отношении участников организации возбуждены уголовные дела в РФ) уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей», — пишут «Известия». Там отмечено, что на территории завода оставляли мины. Взрывы совершали, в том числе для того, чтобы избавиться от различных цифровых носителей, которые могли содержать факты совершения преступлений в отношении мирных жителей Донбасса. Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала спецоперации. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Некоторое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на то, что им гарантировали сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. Позже сложили оружие и сдались в плен еще 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории «Азовсталь». Известно, что сдавшегося в плен командира полка «Азов» Дениса Прокопенко вывозили в броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей. *Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены доказательства, которые свидетельствуют о том, что националисты батальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) уничтожили данные, подтверждающие их причастность к преступлениям против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента. «Корреспондент „Известий“ Роман Польшаков 23 мая вместе с российскими саперами спустился в подземелья завода „Азовсталь“ в Мариуполе и обнаружил свидетельства того, что боевики формирования украинских националистов „Азов“ (в отношении участников организации возбуждены уголовные дела в РФ) уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей», — пишут «Известия». Там отмечено, что на территории завода оставляли мины. Взрывы совершали, в том числе для того, чтобы избавиться от различных цифровых носителей, которые могли содержать факты совершения преступлений в отношении мирных жителей Донбасса. Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала спецоперации. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Некоторое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на то, что им гарантировали сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. Позже сложили оружие и сдались в плен еще 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории «Азовсталь». Известно, что сдавшегося в плен командира полка «Азов» Дениса Прокопенко вывозили в броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей. *Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ.