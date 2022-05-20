Минобороны: территория «Азовстали» полностью освобождена

20 мая 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

Территория «Азовстали» полностью освобождена, сообщило Минобороны. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Территория «Азовстали» полностью освобождена от боевиков нацформирования «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Такую информацию дали в Минобороны России. Подземные сооружения «Азовстали», в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Об этом сообщили в МО. Известно, что 20 мая в плен сдалась последняя группа, состоящая из 531-го боевика. Также в ведомстве доложили, что командира «Азова» Дениса Прокопенко (Редиса) вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Поясняется, что это было сделано из соображений его безопасности, а также чтобы избежать расправы местных жителей за многочисленные зверства. Вечером 20 мая стало известно, что действующий командир Азова покинул территорию завода «Азовсталь» и сдался в плен. За несколько часов до этого завод покинул командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, более известный как Волына. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь».

Территория «Азовстали» полностью освобождена от боевиков нацформирования «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Такую информацию дали в Минобороны России. Подземные сооружения «Азовстали», в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Об этом сообщили в МО. Известно, что 20 мая в плен сдалась последняя группа, состоящая из 531-го боевика. Также в ведомстве доложили, что командира «Азова» Дениса Прокопенко (Редиса) вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Поясняется, что это было сделано из соображений его безопасности, а также чтобы избежать расправы местных жителей за многочисленные зверства. Вечером 20 мая стало известно, что действующий командир Азова покинул территорию завода «Азовсталь» и сдался в плен. За несколько часов до этого завод покинул командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, более известный как Волына. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь».