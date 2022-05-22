Денис — многократный рекордсмен России Фото: Личный архив Дениса Лиходеда

Тренер из Перми Денис Лиходед установил новый рекорд России по берпи. Это сочетание приседаний, планки, отжиманий от пола и прыжков. За одну минуту спортсмену удалось выполнить 33 повторения, это на 3 раза больше, чем у предыдущего рекордсмена.

В рамках мероприятия «Парад рекордов» в пермском цирке Денису Лиходеду удалось установить новый рекорд России. Всего за одну минуту, молодой человек смог выполнить упражнение «берпи» 33 раза. При этом на подготовку к рекорду у Дениса ушло всего три недели. «В декабре я первый раз попробовал выполнить „берпи“, у меня сразу получилось 20 раз. И я понял, что это неплохие шансы на победу. Весной начал тренировки и улучшил свой результат до рекорда», — рассказал Лиходед корреспонденту URA.RU.

Для спортсмена это уже четвертый рекорд России. Первый раз в Книгу рекордов Денис попал еще в 2019 году — с самым большим количеством прыжков на скакалке. В 2020 — рекорд России по отжиманиям, а в 2021 — по приседаниям на одной ноге пистолетом.

«Выбор дисциплин происходит случайным образом, — признается спортсмен, — Для меня главная цель — проверить себя. Нравится достигать новых высот. Если кто-то побьет мои старые рекорды, я буду улучшать свои результаты». В этом году Денис планировал установить мировой рекорд. Молодой человек уже начал выбирать спортивную дисциплину, в которой он бы мог стать лучшим. Но в связи с санкциями эту идею пришлось отложить.