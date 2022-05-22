Сайты судов ХМАО несколько дней работают со сбоями

23 мая 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Часть интернет-ресурсов уже «починили» Фото: Владимир Андреев © URA.RU На сайтах судов Югры несколько дней наблюдаются сбои в работе. На это обратили внимание журналисты URA.RU, а проблему подтвердили в отделе информатизации суда ХМАО. «На центральном сервере какие-то проблемы. Сервер находится в Москве и обслуживается централизованно. Мы заметили проблему сегодня, вчера еще работали [сайты]. Возможно, с переменным успехом [загружаются]», — рассказал URA.RU начальник отдела статистики и правовой информатизации суда ХМАО Алексей Казаков. На момент написания материала часть ресурсов заработала у некоторых пользователей. Удалось открыть сайты судов Сургута (но работает он не всегда), Нижневартовска (не открывается у части пользователей) и Ханты-Мансийска. Однако, например, страница арбитражного суда Югры недоступна польностью. Ранее URA.RU рассказывало, что хакеры атаковали интернет-ресурс властей из ХМАО. Злоумышленники взломали чат-бот Советского района, рассылая с его помощью оскорбления и угрозы.

На сайтах судов Югры несколько дней наблюдаются сбои в работе. На это обратили внимание журналисты URA.RU, а проблему подтвердили в отделе информатизации суда ХМАО. «На центральном сервере какие-то проблемы. Сервер находится в Москве и обслуживается централизованно. Мы заметили проблему сегодня, вчера еще работали [сайты]. Возможно, с переменным успехом [загружаются]», — рассказал URA.RU начальник отдела статистики и правовой информатизации суда ХМАО Алексей Казаков. На момент написания материала часть ресурсов заработала у некоторых пользователей. Удалось открыть сайты судов Сургута (но работает он не всегда), Нижневартовска (не открывается у части пользователей) и Ханты-Мансийска. Однако, например, страница арбитражного суда Югры недоступна польностью. Ранее URA.RU рассказывало, что хакеры атаковали интернет-ресурс властей из ХМАО. Злоумышленники взломали чат-бот Советского района, рассылая с его помощью оскорбления и угрозы.