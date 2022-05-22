22 мая 2022
21 мая 2022
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19 мая 2022

Сайты судов ХМАО несколько дней работают со сбоями

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, програмист, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Часть интернет-ресурсов уже «починили» Фото:

На сайтах судов Югры несколько дней наблюдаются сбои в работе. На это обратили внимание журналисты URA.RU, а проблему подтвердили в отделе информатизации суда ХМАО.

«На центральном сервере какие-то проблемы. Сервер находится в Москве и обслуживается централизованно. Мы заметили проблему сегодня, вчера еще работали [сайты]. Возможно, с переменным успехом [загружаются]», — рассказал URA.RU начальник отдела статистики и правовой информатизации суда ХМАО Алексей Казаков.

На момент написания материала часть ресурсов заработала у некоторых пользователей. Удалось открыть сайты судов Сургута (но работает он не всегда), Нижневартовска (не открывается у части пользователей) и Ханты-Мансийска. Однако, например, страница арбитражного суда Югры недоступна польностью.

Ранее URA.RU рассказывало, что хакеры атаковали интернет-ресурс властей из ХМАО. Злоумышленники взломали чат-бот Советского района, рассылая с его помощью оскорбления и угрозы.

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На сайтах судов Югры несколько дней наблюдаются сбои в работе. На это обратили внимание журналисты URA.RU, а проблему подтвердили в отделе информатизации суда ХМАО. «На центральном сервере какие-то проблемы. Сервер находится в Москве и обслуживается централизованно. Мы заметили проблему сегодня, вчера еще работали [сайты]. Возможно, с переменным успехом [загружаются]», — рассказал URA.RU начальник отдела статистики и правовой информатизации суда ХМАО Алексей Казаков. На момент написания материала часть ресурсов заработала у некоторых пользователей. Удалось открыть сайты судов Сургута (но работает он не всегда), Нижневартовска (не открывается у части пользователей) и Ханты-Мансийска. Однако, например, страница арбитражного суда Югры недоступна польностью. Ранее URA.RU рассказывало, что хакеры атаковали интернет-ресурс властей из ХМАО. Злоумышленники взломали чат-бот Советского района, рассылая с его помощью оскорбления и угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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