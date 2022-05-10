Хакеры атаковали интернет-ресурс властей из ХМАО

Пользователям бота стали приходить угрозы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чат-бот властей Советского района (ХМАО) «Районный помогатор» подвергся хакерской атаке. Вместо ответов на заданные вопросы пользователям стали приходить оскорбления и угрозы. Сообщение об этом появилось в группе районной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«По техническим причинам работа чат-бота „Районный помогатор“ временно приостановлена! В результате хакерской атаки данный ресурс был взломан, после, от имени администрации Советского района пользователям стали приходить сообщения оскорбительного или угрожающего характера», — сказано в сообщении.

В мэрии Советского района информацию подтвердили и уточнили, что сейчас telegram-канал удален. «Пользователям чат-бота действительно приходили странные сообщения в ответ на запросы. Сейчас специалисты технической поддержки работают над этим вопросом и устраняют последствия взлома», — рассказала замглавы Советского района Юлия Кочурова.

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