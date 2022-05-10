10 мая 2022
09 мая 2022

Хакеры атаковали интернет-ресурс властей из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователям бота стали приходить угрозы Фото:

Чат-бот властей Советского района (ХМАО) «Районный помогатор» подвергся хакерской атаке. Вместо ответов на заданные вопросы пользователям стали приходить оскорбления и угрозы. Сообщение об этом появилось в группе районной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«По техническим причинам работа чат-бота „Районный помогатор“ временно приостановлена! В результате хакерской атаки данный ресурс был взломан, после, от имени администрации Советского района пользователям стали приходить сообщения оскорбительного или угрожающего характера», — сказано в сообщении.

В мэрии Советского района информацию подтвердили и уточнили, что сейчас telegram-канал удален. «Пользователям чат-бота действительно приходили странные сообщения в ответ на запросы. Сейчас специалисты технической поддержки работают над этим вопросом и устраняют последствия взлома», — рассказала замглавы Советского района Юлия Кочурова.

Ранее URA.RU сообщало о технических сбоях в работе сайтов МЧС. С трудностями в доступе к сайту столкнулись жители Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.

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Чат-бот властей Советского района (ХМАО) «Районный помогатор» подвергся хакерской атаке. Вместо ответов на заданные вопросы пользователям стали приходить оскорбления и угрозы. Сообщение об этом появилось в группе районной мэрии в соцсети «ВКонтакте». «По техническим причинам работа чат-бота „Районный помогатор“ временно приостановлена! В результате хакерской атаки данный ресурс был взломан, после, от имени администрации Советского района пользователям стали приходить сообщения оскорбительного или угрожающего характера», — сказано в сообщении. В мэрии Советского района информацию подтвердили и уточнили, что сейчас telegram-канал удален. «Пользователям чат-бота действительно приходили странные сообщения в ответ на запросы. Сейчас специалисты технической поддержки работают над этим вопросом и устраняют последствия взлома», — рассказала замглавы Советского района Юлия Кочурова. Ранее URA.RU сообщало о технических сбоях в работе сайтов МЧС. С трудностями в доступе к сайту столкнулись жители Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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