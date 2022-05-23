Для генерала в правительстве ХМАО придумали новый функционал. Инсайд

24 мая 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Александр Тиртока до перехода в правительство ХМАО 13 лет возглавлял окружное управление МЧС Фото: Александр Елизаров © URA.RU Заместитель губернатора ХМАО, генерал МЧС в отставке Александр Тиртока может получить под свое кураторство департамент гражданской защиты населения и возглавить его. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Изначально Тиртока был взят в окружное правительство как куратор шахматной олимпиады. Он должен был отвечать за готовность объектов к этому мегасобытию, но в итоге турнир пройдет вне России. Потом он некоторое время был ответственным за все, что касается борьбы с коронавирусом и решениями оперштаба. Но теперь этим занимается глава аппарата губернатора Югры Анатолий Уткин. Так что для Тиртоки нужно определить новый функционал, а функционал департамента гражданской защиты населения ему хорошо знаком как бывшему главе регионального управления МЧС», — сообщил инсайдер. Другой источник URA.RU, близкий к региональному правительству, считает вполне вероятным такое кадровое решение. «Сейчас департамент гражданской защиты населения курирует замгубернатора ХМАО Азат Ислаев. Но этот функционал ему не близок, и достался по наследству от прежнего вице-губернатора Югры Евгения Адамова. Поэтому вполне вероятно, что Тиртоке отдадут этот блок. А нынешний директор департамента станет его первым замом», — считает собеседник агентства. Сам Тиртока не ответил на смс-сообщения от корреспондента URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что Тиртока был назначен на должность вице-губернатора Югры осенью 2019 года. До этого времени он с 2005 по 2018 год возглавлял региональное управление МЧС.

Заместитель губернатора ХМАО, генерал МЧС в отставке Александр Тиртока может получить под свое кураторство департамент гражданской защиты населения и возглавить его. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Изначально Тиртока был взят в окружное правительство как куратор шахматной олимпиады. Он должен был отвечать за готовность объектов к этому мегасобытию, но в итоге турнир пройдет вне России. Потом он некоторое время был ответственным за все, что касается борьбы с коронавирусом и решениями оперштаба. Но теперь этим занимается глава аппарата губернатора Югры Анатолий Уткин. Так что для Тиртоки нужно определить новый функционал, а функционал департамента гражданской защиты населения ему хорошо знаком как бывшему главе регионального управления МЧС», — сообщил инсайдер. Другой источник URA.RU, близкий к региональному правительству, считает вполне вероятным такое кадровое решение. «Сейчас департамент гражданской защиты населения курирует замгубернатора ХМАО Азат Ислаев. Но этот функционал ему не близок, и достался по наследству от прежнего вице-губернатора Югры Евгения Адамова. Поэтому вполне вероятно, что Тиртоке отдадут этот блок. А нынешний директор департамента станет его первым замом», — считает собеседник агентства. Сам Тиртока не ответил на смс-сообщения от корреспондента URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что Тиртока был назначен на должность вице-губернатора Югры осенью 2019 года. До этого времени он с 2005 по 2018 год возглавлял региональное управление МЧС.