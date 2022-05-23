23 мая 2022
22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Жители ХМАО возмущены снятием флагов США и Британии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из окон убрали флаги, однако, жители остались недовольны

В центре развития «Лингвомир» в Ханты-Мансийске убрали флаги Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск».

«Помните был пост про флаг США, который висел на курсах английского? Сегодня видел, что флаги убрали», — пишет анонимный пользователь группы.

Однако, местные жители оказались недовольны этим. Один из горожан предложил обклеить все дома флагами Зимбабве.

«Мы не с флагами воюем. Не надо уподобляться придуркам: топтать флаги, рушить святыни.

Занимайтесь своим делом. Делайте жизнь лучше здесь и сейчас», — пишет один из жителей Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей региона возмутили флаги «недружественных государств» в преддверии дня победы. В центре развития «Лингвомир» рассказали, что флаги используются как учебные пособия.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Подписаться
В центре развития «Лингвомир» в Ханты-Мансийске убрали флаги Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Помните был пост про флаг США, который висел на курсах английского? Сегодня видел, что флаги убрали», — пишет анонимный пользователь группы. Однако, местные жители оказались недовольны этим. Один из горожан предложил обклеить все дома флагами Зимбабве. «Мы не с флагами воюем. Не надо уподобляться придуркам: топтать флаги, рушить святыни. Занимайтесь своим делом. Делайте жизнь лучше здесь и сейчас», — пишет один из жителей Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей региона возмутили флаги «недружественных государств» в преддверии дня победы. В центре развития «Лингвомир» рассказали, что флаги используются как учебные пособия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...