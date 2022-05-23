Жители ХМАО возмущены снятием флагов США и Британии

24 мая 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Из окон убрали флаги, однако, жители остались недовольны Типичный Ханты-Мансийск, «ВКонтакте» В центре развития «Лингвомир» в Ханты-Мансийске убрали флаги Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Помните был пост про флаг США, который висел на курсах английского? Сегодня видел, что флаги убрали», — пишет анонимный пользователь группы. Однако, местные жители оказались недовольны этим. Один из горожан предложил обклеить все дома флагами Зимбабве. «Мы не с флагами воюем. Не надо уподобляться придуркам: топтать флаги, рушить святыни. Занимайтесь своим делом. Делайте жизнь лучше здесь и сейчас», — пишет один из жителей Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей региона возмутили флаги «недружественных государств» в преддверии дня победы. В центре развития «Лингвомир» рассказали, что флаги используются как учебные пособия.

В центре развития «Лингвомир» в Ханты-Мансийске убрали флаги Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Помните был пост про флаг США, который висел на курсах английского? Сегодня видел, что флаги убрали», — пишет анонимный пользователь группы. Однако, местные жители оказались недовольны этим. Один из горожан предложил обклеить все дома флагами Зимбабве. «Мы не с флагами воюем. Не надо уподобляться придуркам: топтать флаги, рушить святыни. Занимайтесь своим делом. Делайте жизнь лучше здесь и сейчас», — пишет один из жителей Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей региона возмутили флаги «недружественных государств» в преддверии дня победы. В центре развития «Лингвомир» рассказали, что флаги используются как учебные пособия.