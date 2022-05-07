Жителя ХМАО возмутили флаги недружественных стран в окнах

08 мая 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Флаги в работе использует центр развития Типичный Ханты-Мансийск, «ВКонтакте» В Ханты-Мансийске местный житель пожаловался на развешенные в окнах британский и американский флаги. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Наканунe Дня Великой Победы в Ханты-Мансийске, на улице Мира, где пройдет „Бессмертный Полк“, вывешены флаги недружественных государств. Это как понимать?» — пишет анонимный пользователь. В комментариях под постом местные жители высказывают разные мнения. «Совсем уже с ума посходили, что вам флаг сделал? И что-то мне подсказывает, что это языковая школа», — пишет Мария Реглис. «Автор решил поддержать общественную тенденцию приплетания флагов ко всему, что попадается на пути», — делится Евгений Николаев. «Мне вот стало тоже интересно: почему именно флаг? А не фото столицы государства?» — пишет Валентина Иванова. Часть пользователей поддержало автора поста. В центре развития «Лингвомир», окна которого значатся в посте, прокомментировали, что флаги Великобритании и США висят давно. Они используются в образовательных целях. Ранее URA.RU сообщало, что жителей города Лянтора возмутил флаг Украины. Желто-синее знамя было вывешено на одном из перекрестков города. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

В Ханты-Мансийске местный житель пожаловался на развешенные в окнах британский и американский флаги. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Наканунe Дня Великой Победы в Ханты-Мансийске, на улице Мира, где пройдет „Бессмертный Полк“, вывешены флаги недружественных государств. Это как понимать?» — пишет анонимный пользователь. В комментариях под постом местные жители высказывают разные мнения. «Совсем уже с ума посходили, что вам флаг сделал? И что-то мне подсказывает, что это языковая школа», — пишет Мария Реглис. «Автор решил поддержать общественную тенденцию приплетания флагов ко всему, что попадается на пути», — делится Евгений Николаев. «Мне вот стало тоже интересно: почему именно флаг? А не фото столицы государства?» — пишет Валентина Иванова. Часть пользователей поддержало автора поста. В центре развития «Лингвомир», окна которого значатся в посте, прокомментировали, что флаги Великобритании и США висят давно. Они используются в образовательных целях. Ранее URA.RU сообщало, что жителей города Лянтора возмутил флаг Украины. Желто-синее знамя было вывешено на одном из перекрестков города.