Челябинская компания поставит домофоны в столице Казахстана

Челябинские домофоны донесут свои технологии до Нур-Султана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания из Челябинска оснастит двери подъездов в столице Казахстана своими домофонами. Летом там заработают «умные» устройства в одном из жилых комплексов, сообщила URA.RU пресс-служба челябинского оператора.

«Мы приступили к реализации проекта „Умная домофония“ в столице Казахстана — городе Нур-Султане. Для тестирования выбрали жилой комплекс (ЖК) „Арман кала“. Первые устройства появятся здесь уже летом», — рассказали в пресс-службе компании «Интерсвязь».

Резиденты ЖК смогут принимать звонки от гостей на свой смартфон, открывать дверь в подъезд с помощью мобильного телефона, а также пользоваться сервисом «Умные парковки» и просматривать видео со дворов, подъездов и улиц. Об этом сообщил директор центра продуктов и инноваций Алексей Пискунов.

Это не первый выход «Интерсвязи» за пределы региона. Челябинские домофоны установлены на подъездах в Амурской, Московской, Кемеровской, Смоленской областях, в Дагестане, на Дальнем Востоке, Красноярском крае, Иваново, Сургуте, Рыбинске и в 24 городах УрФО. Также домофоны работают в Минске и на Байконуре. Всего в домах «Интерсвязь» успела установить свыше пятнадцати тысяч домофонов.