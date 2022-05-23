В Тюмени перекроют участок дороги за Турой. Схема

24 мая 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Дорогу перекроют до 20 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени с 27 мая по 20 июня будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по улице Ташкенская. Об этом сообщает администрация Тюмени в своем telegram-канале. «Будет перекрыта дорога от ул. Ташкенской, дом №3 до пересечения с ул. Сеченова. Это связано с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети», — указано в посте администрации города. Пути объезда: ул. Дружбы, ул. Щербакова, ул. Пензенская. Также администрация предупреждает тюменцев соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут. Фото: администрация города

В Тюмени с 27 мая по 20 июня будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по улице Ташкенская. Об этом сообщает администрация Тюмени в своем telegram-канале. «Будет перекрыта дорога от ул. Ташкенской, дом №3 до пересечения с ул. Сеченова. Это связано с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети», — указано в посте администрации города. Пути объезда: ул. Дружбы, ул. Щербакова, ул. Пензенская. Также администрация предупреждает тюменцев соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут.