В Тюмени перекроют участок дороги за Турой. Схема

Дорогу перекроют до 20 июня
В Тюмени с 27 мая по 20 июня будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по улице Ташкенская. Об этом сообщает администрация Тюмени в своем telegram-канале.
«Будет перекрыта дорога от ул. Ташкенской, дом №3 до пересечения с ул. Сеченова. Это связано с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети», — указано в посте администрации города.
Пути объезда: ул. Дружбы, ул. Щербакова, ул. Пензенская. Также администрация предупреждает тюменцев соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут.
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