23 мая 2022

В Тюмени перекроют участок дороги за Турой. Схема

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, дорожные работы, дорожный знак, ремонт дороги
Дорогу перекроют до 20 июня Фото:

В Тюмени с 27 мая по 20 июня будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по улице Ташкенская. Об этом сообщает администрация Тюмени в своем telegram-канале.

«Будет перекрыта дорога от ул. Ташкенской, дом №3 до пересечения с ул. Сеченова. Это связано с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети», — указано в посте администрации города.

Пути объезда: ул. Дружбы, ул. Щербакова, ул. Пензенская. Также администрация предупреждает тюменцев соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут.

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В Тюмени с 27 мая по 20 июня будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по улице Ташкенская. Об этом сообщает администрация Тюмени в своем telegram-канале. «Будет перекрыта дорога от ул. Ташкенской, дом №3 до пересечения с ул. Сеченова. Это связано с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети», — указано в посте администрации города. Пути объезда: ул. Дружбы, ул. Щербакова, ул. Пензенская. Также администрация предупреждает тюменцев соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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