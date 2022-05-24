Автор записал ролик на фоне буквы «Z» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Блогер из Нижневартовска под псевдонимом «Железный тигр» записал видеоклип в поддержку специальной военной операции России и содержащий угрозы в адрес США. Ролик опубликован в официальном сообществе проекта в социальной сети «Вконтакте»

Текст песни состоит всего из нескольких предложений. «США, я тебе сделаю а-та-та-та, а-та-та-та. Мои кулаки тебе сделают а-та-та-та, а-та-та-та», — читает блогер.

На видео автор снялся с двумя девушками в камуфляжной форме. На их фоне изображена буква «Z», которая стала символом поддержки российских войск. В видео «Железный тигр» также угрожает американцам батальоном «Z», «V» и «кадыровцами», завершая мысль девизом «Ахмат — сила!». Также исполнитель заявляет, что сделает «а-та-та» бандеровцам.

Видео уже набрало более 87 тысяч просмотров, но это не рекорд для блогера. Самое популярное его видео — клип на песню «Бог меня простит». Только в социальной сети «Вконтакте» его посмотрели более 725 тысяч раз.

Видео: Железный тигр

Начало спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.