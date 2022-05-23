Тюменских студентов-махинаторов обманывают на деньги

24 мая 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Крупная площадка по написанию студенческих работ обманула тюменских студентов на деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупная площадка по написанию курсовых и дипломных работ обманула тюменцев, которые хотели купить студенческие работы, на деньги. Об этом URA.RU сообщила одна из студенток на правах анонимности. «Оплата у них 50% в начале и 50% в конце, но только не факт, что ты свою работу вообще получишь. Я заплатила почти 11 тысяч. Обещали прислать мне договор, но так до сих пор его не выслали. Мой вопрос „когда пришлете“ — они игнорируют. Работу я так и не получила — кормят завтраками уже больше недели, все сроки сдачи они профукали», — рассказала студентка. Тюменка рассказала, что сама не смогла написать курсовую из-за большой загруженности на работе. «За учебу мне приходится платить самой», — поделилась она. В официальной группе сервиса «Диплом Дипломная Работа» в социальной сети «ВКонтакте» почти 600 тысяч подписчиков. В описании площадки указано, что ее авторы являются лучшими и выполняют свою работу в срок. По контактному номеру, указанному в группе, на звонок агентства для получения комментария не ответили.

Крупная площадка по написанию курсовых и дипломных работ обманула тюменцев, которые хотели купить студенческие работы, на деньги. Об этом URA.RU сообщила одна из студенток на правах анонимности. «Оплата у них 50% в начале и 50% в конце, но только не факт, что ты свою работу вообще получишь. Я заплатила почти 11 тысяч. Обещали прислать мне договор, но так до сих пор его не выслали. Мой вопрос „когда пришлете“ — они игнорируют. Работу я так и не получила — кормят завтраками уже больше недели, все сроки сдачи они профукали», — рассказала студентка. Тюменка рассказала, что сама не смогла написать курсовую из-за большой загруженности на работе. «За учебу мне приходится платить самой», — поделилась она. В официальной группе сервиса «Диплом Дипломная Работа» в социальной сети «ВКонтакте» почти 600 тысяч подписчиков. В описании площадки указано, что ее авторы являются лучшими и выполняют свою работу в срок. По контактному номеру, указанному в группе, на звонок агентства для получения комментария не ответили.