ВСУ покидают второй важный город в Донбассе за день

24 мая 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Союзные войска пробивают одну за другой бреши в украинском фронте в Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU ВСУ покидают донбасский город Красный Лиман. Ранее они ушли из Светлодарска. «Красный Лиман пока полностью не перешел под контроль союзных сил. „В процессе, но они отходят“, — пояснил мне один из участников штурма города», — написал в своем telegram-канале военкор Александр Коц. «К освобожденным кварталам уже подъехали подразделения Росгвардии и ведут зачистку», — добавил он. Город Красный Лиман находится на северном фасе так называемой «донецкой дуги». Его взятие открывает дорогу на Славянск — населенный пункт, в котором в 2014-м началась война в Донбассе. Кроме того, войска, занявшие Лиман, также могут наступать с запада в тыл украинским войскам, удерживающим Северск — через него идет одна из дорог, обеспечивающих снабжение северодонецко-лисичанской группировки ВСУ. Кроме того, ранее сегодня украинские подразделения ушли из Светлодарска, таким образом избежав формирования «светлодарского котла». Но покинув Светлодарск, ВСУ позволяют российским и луганско-донецким войскам выйти с юга к Артемовску (Бахмуту), из которого, в том числе — через Соледар, идет снабжение полуокруженных в Лисичанске и Северодонецке украинских сил. Спецоперация, в рамках которой сейчас российские и луганско-донецкие подразделения наносят удары по ВСУ в Донбассе, началась 24 февраля. На данный момент, союзные силы практически полностью заняли территорию ЛНР, половину ДНР, а также большую часть Запорожской области и всю Херсонскую.

ВСУ покидают донбасский город Красный Лиман. Ранее они ушли из Светлодарска. «Красный Лиман пока полностью не перешел под контроль союзных сил. „В процессе, но они отходят“, — пояснил мне один из участников штурма города», — написал в своем telegram-канале военкор Александр Коц. «К освобожденным кварталам уже подъехали подразделения Росгвардии и ведут зачистку», — добавил он. Город Красный Лиман находится на северном фасе так называемой «донецкой дуги». Его взятие открывает дорогу на Славянск — населенный пункт, в котором в 2014-м началась война в Донбассе. Кроме того, войска, занявшие Лиман, также могут наступать с запада в тыл украинским войскам, удерживающим Северск — через него идет одна из дорог, обеспечивающих снабжение северодонецко-лисичанской группировки ВСУ. Кроме того, ранее сегодня украинские подразделения ушли из Светлодарска, таким образом избежав формирования «светлодарского котла». Но покинув Светлодарск, ВСУ позволяют российским и луганско-донецким войскам выйти с юга к Артемовску (Бахмуту), из которого, в том числе — через Соледар, идет снабжение полуокруженных в Лисичанске и Северодонецке украинских сил. Спецоперация, в рамках которой сейчас российские и луганско-донецкие подразделения наносят удары по ВСУ в Донбассе, началась 24 февраля. На данный момент, союзные силы практически полностью заняли территорию ЛНР, половину ДНР, а также большую часть Запорожской области и всю Херсонскую.