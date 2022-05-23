Звезда «Реальных пацанов» на ТНТ откроет фестиваль в ХМАО

24 мая 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

VAVAN исполнит свои хиты в Ханты-Мансийске Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить» откроется в Ханты-Мансийске 1 июня. Владимир Селиванов, он же VAVAN, выступит для участников и гостей мероприятия, сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Актер, певец и музыкант исполнит свои хиты: „Амур“, „Половинка“, „Малая, сияй“, „Некорона“. Сразу после церемонии открытия Международного экологического телевизионного фестиваля приглашаем на концерт VAVANа. Приходите и зацените!», — отмечается в сообщении. Селиванов выступит на центральной площади Ханты-Мансийска 1 июня в 17:00. По словам организаторов, видео — самый простой способ погружения в тему экологии. «Те, кого собирает фестиваль, исповедуют одинаковую веру. С одной стороны, в профессию, с другой — в экологичное отношение к нашей планете», — отмечается на сайте мероприятия. Завершится 26-й фестиваль 3 июня. Ранее URA.RU писало, что решение окружных властей о готовности снимать в Югре большое кино вызвало ажиотаж в кинематографической отрасли и среди обычных жителей. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на церемонии открытия кинофестиваля «Дух огня».

Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить» откроется в Ханты-Мансийске 1 июня. Владимир Селиванов, он же VAVAN, выступит для участников и гостей мероприятия, сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Актер, певец и музыкант исполнит свои хиты: „Амур“, „Половинка“, „Малая, сияй“, „Некорона“. Сразу после церемонии открытия Международного экологического телевизионного фестиваля приглашаем на концерт VAVANа. Приходите и зацените!», — отмечается в сообщении. Селиванов выступит на центральной площади Ханты-Мансийска 1 июня в 17:00. По словам организаторов, видео — самый простой способ погружения в тему экологии. «Те, кого собирает фестиваль, исповедуют одинаковую веру. С одной стороны, в профессию, с другой — в экологичное отношение к нашей планете», — отмечается на сайте мероприятия. Завершится 26-й фестиваль 3 июня. Ранее URA.RU писало, что решение окружных властей о готовности снимать в Югре большое кино вызвало ажиотаж в кинематографической отрасли и среди обычных жителей. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на церемонии открытия кинофестиваля «Дух огня».