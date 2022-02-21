Комарова заявила об ажиотаже вокруг идеи о съемках кино в ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова обратила внимание на интерес к съемкам большого кино в регионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Решение окружных властей о готовности снимать в Югре большое кино вызвало ажиотаж в кинематографической отрасли и среди обычных жителей. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время пресс-подхода на церемонии открытия кинофестиваля «Дух огня», передает корреспондент URA.RU.

«Мы стали участниками программы ребейтов. Это один из способов вовлечения мастеров на наши площадки. Плюс у нас есть разнообразная грантовая поддержка проектов, в том числе проектов по созданию кино. Эти две возможности существенно повлияют на интерес к региону. Обратите внимание, мы специально провели социологическое исследование и опросили югорчан. Нам предложили десятки идей по созданию кино у нас в регионе. От фантазий на тему мифов, легенд и сказок до истории о людях, которые сделали все то, что на сегодняшний день мы можем использовать, не только у нас в регионе, но и в стране. У нас есть уже партнеры, творческие коллективы, киностудии, которые готовы поработать над созданием фильма в нашем регионе», — рассказала Комарова.

Глава региона вместе с приглашенными гостями приняла участие в церемонии открытия фестиваля «Дух огня». Одним из его хедлайнеров станет режиссер Эмир Кустурица. Кроме того, в Ханты-Мансийск ради участия в кинофестивале прилетит актер Дмитрий Дюжев. Завершение работы «Духа огня» запланировано на 28 февраля.

URA.RU ранее сообщало о том, что югорские власти заявили о готовности снимать большое кино в регионе. Ближайшим событием станут мартовские съемки фильма «Библиотека Ивана Грозного».

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