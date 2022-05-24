24 мая 2022

На Украине допустили обмен осужденного на пожизненное солдата РФ

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Обмен осужденного на пожизненный срок военного РФ технически возможен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обмен осужденного на пожизненное российского военного Вадима Шишимарина технически возможен. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«У нас сценарий развития событий может быть разным. Я говорила, что его [Шишимарина] могут обменять как человека после приговора суда, технически это возможно», — сказала Венедиктова в эфире всеукраинского марафона. Генпрокурор не стала углубляться в подробности процесса, уточнив, что это область ответственности политиков и дипломатов.

Сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в специальной операции на Украине, приговорили к пожизненному заключению 23 мая. Его признали виновным в умышленном убийстве мирного жителя Александра Шелипова. Отмечается, что 21-летний Шишимарин частично признал свою вину. Его адвокат заявил о планах обжаловать решение суда, передает RT.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной операции на Украине. По его словам, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защиты республик Донбасса от геноцида.

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Обмен осужденного на пожизненное российского военного Вадима Шишимарина технически возможен. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. «У нас сценарий развития событий может быть разным. Я говорила, что его [Шишимарина] могут обменять как человека после приговора суда, технически это возможно», — сказала Венедиктова в эфире всеукраинского марафона. Генпрокурор не стала углубляться в подробности процесса, уточнив, что это область ответственности политиков и дипломатов. Сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в специальной операции на Украине, приговорили к пожизненному заключению 23 мая. Его признали виновным в умышленном убийстве мирного жителя Александра Шелипова. Отмечается, что 21-летний Шишимарин частично признал свою вину. Его адвокат заявил о планах обжаловать решение суда, передает RT. 24 февраля президент РФ объявил о начале специальной операции на Украине. По его словам, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защиты республик Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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