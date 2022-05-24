Wirtualna Polska: соратники Байдена начали терять веру в него

25 мая 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Джо Байден потерял доеверие демократов Фото: Bundesregierung\Kugler Доверие американцев к президенту США Джо Байдену упало на фоне ситуации на Украине. Причем веру в главу государства теряют и его соратники — члены Демократической партии. Об этом заявил польский политолог, профессор Варшавского университета Богдан Шклярский. «Сами демократы теряют веру и это видно по результатам опроса», — рассказал Шклярский польскому изданию Wirtualna Polska. Согласно недавнему опросу NORC (центр социальных исследований при Чикагском университете), Байдена поддерживают 73% демократов, тогда как в 2021 году показатель достигал 82%. Лишь 33% из них считают, что страна движется в нужном направлении, в апреле таких взглядов придерживались 49%. По его словам, из-за слабостей Байдена и падения доверия к нему, каждый доллар, потраченный на Украину, будет восприниматься как выброшенные на ветер деньги. «Это [ситуация на Украине] его настигнет», — считает политолог. По данным опроса NORC, в котором с 12 по 16 мая приняли участие 1172 жителя США, среди обычных граждан США деятельность Байдена одобряют всего 39%, что на 6% меньше, чем в апреле. Только 20% респондентов считают, что США движутся в правильном направлении, пишет RT. По результатам опроса, проведенного социологической службой Ipsos, уровень доверия американцев к Байдену на фоне событий в мире опустился до рекордных 36%. Основной причиной падения доверия стали высокие темпы инфляции в США. При этом во всех бедах Байден винит Россию.

Доверие американцев к президенту США Джо Байдену упало на фоне ситуации на Украине. Причем веру в главу государства теряют и его соратники — члены Демократической партии. Об этом заявил польский политолог, профессор Варшавского университета Богдан Шклярский. «Сами демократы теряют веру и это видно по результатам опроса», — рассказал Шклярский польскому изданию Wirtualna Polska. Согласно недавнему опросу NORC (центр социальных исследований при Чикагском университете), Байдена поддерживают 73% демократов, тогда как в 2021 году показатель достигал 82%. Лишь 33% из них считают, что страна движется в нужном направлении, в апреле таких взглядов придерживались 49%. По его словам, из-за слабостей Байдена и падения доверия к нему, каждый доллар, потраченный на Украину, будет восприниматься как выброшенные на ветер деньги. «Это [ситуация на Украине] его настигнет», — считает политолог. По данным опроса NORC, в котором с 12 по 16 мая приняли участие 1172 жителя США, среди обычных граждан США деятельность Байдена одобряют всего 39%, что на 6% меньше, чем в апреле. Только 20% респондентов считают, что США движутся в правильном направлении, пишет RT. По результатам опроса, проведенного социологической службой Ipsos, уровень доверия американцев к Байдену на фоне событий в мире опустился до рекордных 36%. Основной причиной падения доверия стали высокие темпы инфляции в США. При этом во всех бедах Байден винит Россию.