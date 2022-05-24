Байден установил новый рекорд своего провального рейтинга. Президента не одобряют 65% американцев

25 мая 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Рейтинг одобрения Байдена рухнул до рекордных 36% Фото: Patrick Semansky AP/TASS Уровень доверия американцев к президенту США Джо Байдену на фоне роста инфляции в стране опустился на этой неделе до рекордных 36%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного им совместно с социологической службой Ipsos. «Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал на этой неделе до 36%, самого низкого уровня его президентства», — говорится в материале. По словам исследователей, данный показатель опустился на 6 процентных пунктов по сравнению с прошлой неделей. Основной причиной рухнувшего рейтинга называют высокие темпы инфляции в стране. Доверие к американскому лидеру продолжает снижаться на протяжении нескольких месяцев. За последнее время рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал президента США «беспрецедентной катастрофой». Он обвинил американского лидера в обрушении фондового рынка, нехватке продовольствия, росте числа убийств, инфляции. При этом во всех бедах американский президент настойчиво продолжает обвинять Россию.

Уровень доверия американцев к президенту США Джо Байдену на фоне роста инфляции в стране опустился на этой неделе до рекордных 36%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного им совместно с социологической службой Ipsos. «Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал на этой неделе до 36%, самого низкого уровня его президентства», — говорится в материале. По словам исследователей, данный показатель опустился на 6 процентных пунктов по сравнению с прошлой неделей. Основной причиной рухнувшего рейтинга называют высокие темпы инфляции в стране. Доверие к американскому лидеру продолжает снижаться на протяжении нескольких месяцев. За последнее время рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал президента США «беспрецедентной катастрофой». Он обвинил американского лидера в обрушении фондового рынка, нехватке продовольствия, росте числа убийств, инфляции. При этом во всех бедах американский президент настойчиво продолжает обвинять Россию.