Байден обвинил Россию во вреде американской экономике

13 апреля 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что делает все возможное для остановки роста цен в США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рост инфляции в США на 70% произошел из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден на выступлении, посвященном мерам по борьбе с ростом цен в стране. «Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», — приводит слова Джо Байдена ТАСС. Он добавил, что призвал Конгресс решать проблему с высокой инфляцией в стране в срочном порядке. Также американский лидер подчеркнул, что делает все возможное для замедления роста цен. «Мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», — заключил Байден. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Рост инфляции в США на 70% произошел из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден на выступлении, посвященном мерам по борьбе с ростом цен в стране. «Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», — приводит слова Джо Байдена ТАСС. Он добавил, что призвал Конгресс решать проблему с высокой инфляцией в стране в срочном порядке. Также американский лидер подчеркнул, что делает все возможное для замедления роста цен. «Мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», — заключил Байден. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.