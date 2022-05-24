В МИД Китая призвали вывозить зерно из России и Украины

25 мая 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

Зерно призвали вывозить через «зеленые коридоры» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Китай выступил за создание «зеленого коридора» для экспорта зерновых из России и с Украины. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. «В сложившейся ситуации международное сообщество предоставить зеленый канал для экспорта зерна из России и с Украины. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Ван И добавил, что Китай кормит пятую часть населения мира. Страна постоянно предоставляет экстренную продовольственную помощь нуждающимся странам, отметил глава китайского МИДа. Ранее в ЕС призвали вывезти запасы зерна из хранилищ Украины через морской путь, пишет Pravda.Ru. В ООН даже предложили смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном. Как сообщает The Times, Великобритания намерена направить военные корабли в украинские порты, которые якобы заблокированы российскими войсками, чтобы вывезти зерно. США вместе с ООН ведут переговоры с Россией и Украиной по разблокированию поставок зерна из республики, передает RT.

Китай выступил за создание «зеленого коридора» для экспорта зерновых из России и с Украины. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. «В сложившейся ситуации международное сообщество предоставить зеленый канал для экспорта зерна из России и с Украины. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Ван И добавил, что Китай кормит пятую часть населения мира. Страна постоянно предоставляет экстренную продовольственную помощь нуждающимся странам, отметил глава китайского МИДа. Ранее в ЕС призвали вывезти запасы зерна из хранилищ Украины через морской путь, пишет Pravda.Ru. В ООН даже предложили смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном. Как сообщает The Times, Великобритания намерена направить военные корабли в украинские порты, которые якобы заблокированы российскими войсками, чтобы вывезти зерно. США вместе с ООН ведут переговоры с Россией и Украиной по разблокированию поставок зерна из республики, передает RT.