Володин назвал членов Евросоюза поросятами

Володин заявил, что ЕС хочет оставить Украину без запасов зерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал власти Евросоюза поросятами. Так он отреагировал на решение ЕС вывезти запасы зерна из хранилищ Украины через морской путь.

Политик напомнил, что Евросоюз намерен вывезти в Европу зерно из украинских хранилищ, используя морской путь. В ООН предложили смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном. «Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь», — написал Володин в telegram-канале.

Как отмечает спикер Госдумы, жители Украины останутся без зерна, а новый урожай им будет сложно собрать из-за отсутствия дизельного топлива и бензина для посевных работ. По его словам, выгоду от этого получат только страны Европы. Володин предупредил, что помимо повышения стоимости энергоносителей, к концу года в ЕС добавятся еще проблемы с продовольствием.

Инфляция в странах ЕС стала двузначной и побила рекорд 1990-х годов, передает телеканал 360. На заседании Совета Безопасности ООН США и их союзники обвинили Россию в создании предпосылок для «мирового продовольственного кризиса». Замгоссекретаря США Венди Шерман ситуация на Украине, которая считается «житницей Европы», приведет к ухудшению продовольственного снабжения развивающихся стран, сообщает RT.

США, ЕС и ряд других стран ввели санкции после начала спецоперации РФ на Украине. ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, который включает запрет на импорт из России удобрений. Как отмечает член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов, российских удобрений не справится сельское хозяйство любой страны, передает «Национальная служба новостей». При этом ранее сама Россия ограничила поставки удобрений за границу.

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