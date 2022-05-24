The Times: Британия готовит нападки на РФ из-за украинского зерна

24 мая 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Британия ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей для защиты украинского зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания хочет направить военные корабли в украинские порты, якобы заблокированные российскими войсками, чтобы получить зерно. Таким образом страна планирует воевать с Россией посредством создания защитных коридоров. Статья об этом вышла в газете The Times. «Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. „Коалиция желающих“ будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив „защитный коридор“ из Одессы через Босфор», — пишет издание. Сообщается также и об угрозе продовольственного кризиса в Европе. Именно с этим и связаны действия Британии. О том, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс одобрила подобную инициативу, сообщается со ссылкой на источник в дипломатических кругах, пишет Life . Россия неоднократно заявляла, что не препятствует вывозу зерна с территории Украины, сообщает «Федеральное агентство новостей». Однако это может быть опасно из-за минирования украинской стороной портов и сорвавшихся в открытое море мин. Это создает угрозу для судоходства. После начала вынужденной спецоперации, направленной на спасение жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, украинская сторона попыталась заблокировать подходы к морским портам посредством их минирования. Россия в свою очередь, с целью избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран, приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна. После этого Запад и Украина попытались обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе. Кроме того, из-за сокращения производства пшеницы и роста цен на зерно Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Власти Индии также запретили вывозить пшеницу из страны.

Великобритания хочет направить военные корабли в украинские порты, якобы заблокированные российскими войсками, чтобы получить зерно. Таким образом страна планирует воевать с Россией посредством создания защитных коридоров. Статья об этом вышла в газете The Times. «Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. „Коалиция желающих“ будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив „защитный коридор“ из Одессы через Босфор», — пишет издание. Сообщается также и об угрозе продовольственного кризиса в Европе. Именно с этим и связаны действия Британии. О том, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс одобрила подобную инициативу, сообщается со ссылкой на источник в дипломатических кругах, пишет Life. Россия неоднократно заявляла, что не препятствует вывозу зерна с территории Украины, сообщает «Федеральное агентство новостей». Однако это может быть опасно из-за минирования украинской стороной портов и сорвавшихся в открытое море мин. Это создает угрозу для судоходства. После начала вынужденной спецоперации, направленной на спасение жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, украинская сторона попыталась заблокировать подходы к морским портам посредством их минирования. Россия в свою очередь, с целью избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран, приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна. После этого Запад и Украина попытались обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе. Кроме того, из-за сокращения производства пшеницы и роста цен на зерно Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Власти Индии также запретили вывозить пшеницу из страны.