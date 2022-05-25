Мэрия Салехарда отказывается от земли, а жители не хотят ее брать

Контракт на аренду земли закончился, а продлевать его жители не хотят Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэрия Салехарда (ЯНАО) отказывается забирать землю, по которой проходит дорога в некоммерческом товариществе собственников недвижимости «Север», чтобы не обслуживать трассу. Заместитель начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Александр Богачев в ответ на письмо гражданина заявлял, что у мэрии нет в собственности участка в этом товариществе. Об этом URA.RU сообщил источник, предоставив соответствующие письма.

«Объекты улично-дорожной сети, находящиеся в собственности муниципального образования город Салехард, на территории НТСН „Север“ отсутствуют. Земельный участок с кадастровым номером 89:08:070101:2543, по которому осуществляется проезд в НТСН „Север“, находится в собственности некоммерческого товарищества собственников недвижимости», — говорится в ответе администрации, копия которого есть в распоряжении URA.RU.

Однако эта земля не принадлежит собственникам. Они брали ее в аренду у мэрии Салехарда до 19 ноября 2021 года и решили не продлевать контракт. Как сообщает источник, согласно федеральной адресной программе, на территории этого участка находятся улицы города.

В администрации окружной столицы URA.RU пояснили, что земля, о которой идет речь, не является муниципальной собственностью и «относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена». Также там отметили, что участок с дорогой жильцам НТСН по закону предоставляется бесплатно в общую долевую собственность.

«На указанном земельном участке отсутствуют объекты муниципального имущества. Законные основания для финансирования из городского бюджета содержания проездов, находящихся не в муниципальной собственности, отсутствуют», — пояснили URA.RU в мэрии.