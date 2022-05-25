Около парка Гагарина столкнулись автомобиль BMW и SsangYong
Возле парка Гагарина в Тюмени, на пересечении Тобольского тракта и улицы Игримской, в результате ДТП, был поврежден светофор. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД Тюменской области.
«На пересечении Тобольского тракта и улицы Игримской не работает светофор, поврежден в результате ДТП. Движением руководит регулировщик», — передает пресс-служба ведомства.
Около парка Гагарина столкнулись автомобиль BMW и SsangYong. Немецкий автомобиль снес дорожный знак и светофор. От удара BMW отбросило на стоящего на тротуаре 37-летнего велосипедиста. Мужчина успел отскочить и не пострадал.
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