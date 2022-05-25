25 мая 2022

Из-за ДТП в Тюмени парализовало перекресток. Светофор не работает. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машины, перекресток, неработающий светофор, дорожное движение, инспектор дпс, дпс, дорога
Около парка Гагарина столкнулись автомобиль BMW и SsangYong Фото:

Возле парка Гагарина в Тюмени, на пересечении Тобольского тракта и улицы Игримской, в результате ДТП, был поврежден светофор. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД Тюменской области.

«На пересечении Тобольского тракта и улицы Игримской не работает светофор, поврежден в результате ДТП. Движением руководит регулировщик», — передает пресс-служба ведомства.

Около парка Гагарина столкнулись автомобиль BMW и SsangYong. Немецкий автомобиль снес дорожный знак и светофор. От удара BMW отбросило на стоящего на тротуаре 37-летнего велосипедиста. Мужчина успел отскочить и не пострадал.

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Возле парка Гагарина в Тюмени, на пересечении Тобольского тракта и улицы Игримской, в результате ДТП, был поврежден светофор. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД Тюменской области. «На пересечении Тобольского тракта и улицы Игримской не работает светофор, поврежден в результате ДТП. Движением руководит регулировщик», — передает пресс-служба ведомства. Около парка Гагарина столкнулись автомобиль BMW и SsangYong. Немецкий автомобиль снес дорожный знак и светофор. От удара BMW отбросило на стоящего на тротуаре 37-летнего велосипедиста. Мужчина успел отскочить и не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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