В ХМАО чиновница шпионила за бизнесменом

26 мая 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Сотрудница мэрии Югорска «сливала» информацию о бизнесмене его конкурентам Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудница администрации Югорска обвиняется в сборе информации об имуществе одного из местных бизнесменов, которую впоследствии она передавала его конкурентам. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Она обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенного с использованием служебного положения <…> Обвиняемая, пользуясь своим служебным положением и полномочиями работника органа местного самоуправления, незаконно собирала информацию о движимом и недвижимом имуществе одного из предпринимателей, которую впоследствии передавала конкуренту потерпевшего», — сказано в сообщении ведомства. В следственном комитете добавили, что на тот момент женщина занимала должность в городском управлении жилищной политики. Она не получала вознаграждений за сбор информации, а действовала из дружеских отношений. В ходе следствия обвиняемая вину не признала. «Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в следкоме. Нарушение было выявлено отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Советского района.

Сотрудница администрации Югорска обвиняется в сборе информации об имуществе одного из местных бизнесменов, которую впоследствии она передавала его конкурентам. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Она обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенного с использованием служебного положения <…> Обвиняемая, пользуясь своим служебным положением и полномочиями работника органа местного самоуправления, незаконно собирала информацию о движимом и недвижимом имуществе одного из предпринимателей, которую впоследствии передавала конкуренту потерпевшего», — сказано в сообщении ведомства. В следственном комитете добавили, что на тот момент женщина занимала должность в городском управлении жилищной политики. Она не получала вознаграждений за сбор информации, а действовала из дружеских отношений. В ходе следствия обвиняемая вину не признала. «Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в следкоме. Нарушение было выявлено отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Советского района.