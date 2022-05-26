Турчак ответил на слова Володина о депутатах на Донбассе. «Комментировать могут те, кто там был»

26 мая 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Депутаты «Единой России» будут продолжать работу на Донбассе, заявил Андрей Турчак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Комментировать поездки депутатов на Донбасс могут только те, кто там бывал. Такое заявление сделал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, отвечая на слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который раскритиковал депутатов за поездки на Донбасс. «Вопросы об обременении, охране этих ребят — депутатов, которые звучат с высоких трибун, не могут не вызывать у нас вопросов. О какой охране может идти речь? Наши депутаты будут продолжать эту работу до тех пор, пока она будет необходима жителям. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах», — приводит слова Турчака официальный telegram-канал «Единой России». Ранее Володин раскритиковал депутатов за слишком частые поездки на Донбасс. Спикер Госдумы отметил, что из-за этого они постоянно пропускают заседания, а их охрана «стоит как вся спецоперация». Также Володин упрекнул депутатов в том, что они не докладывают ему о своих командировках. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

Комментировать поездки депутатов на Донбасс могут только те, кто там бывал. Такое заявление сделал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, отвечая на слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который раскритиковал депутатов за поездки на Донбасс. «Вопросы об обременении, охране этих ребят — депутатов, которые звучат с высоких трибун, не могут не вызывать у нас вопросов. О какой охране может идти речь? Наши депутаты будут продолжать эту работу до тех пор, пока она будет необходима жителям. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах», — приводит слова Турчака официальный telegram-канал «Единой России». Ранее Володин раскритиковал депутатов за слишком частые поездки на Донбасс. Спикер Госдумы отметил, что из-за этого они постоянно пропускают заседания, а их охрана «стоит как вся спецоперация». Также Володин упрекнул депутатов в том, что они не докладывают ему о своих командировках. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.