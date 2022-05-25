Володин отчитал депутатов за прогулы из-за поездок на Украину

26 мая 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин призывает депутатов перестать заниматься «несвойственной деятельностью» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин отчитал депутатов за прогулы заседаний совета нижней палаты парламента из-за поездок в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источников в ГД. По словам источников, Вячеслав Володин выразил беспокойство из-за поездок парламентариев в зону спецоперации РФ на Украине. Вероятно, добавил собеседник, речь идет о намерении «исключить избыточные рвения депутатов заниматься несвойственной деятельностью». Также он отметил, что некоторые народные избранники неправильно оформляют командировки, а также не сообщают о них Володину. Собеседники издания отметили, что спикер Госдумы конкретно направил свои претензии к главам комитетов по делам СНГ Леониду Калашникову, по охране здоровья Дмитрию Хубезову и по физкультуре Дмитрию Свищеву. Он отметил, что эти депутаты пропустили пять заседаний из 11. Однако источники заявляют, что Володин подчеркнул важность поездок Хубезова в Донбасс, так как там депутат занимается организацией медицинской помощи, что очень важно для региона. Ранее сообщалось, что спикер Госдумы призвал депутатов не злоупотреблять поездками в Донбасс. Также Володин отчитывал парламентариев за прогулы в апреле, напоминая им, что их отсутствие на заседании может сопровождаться лишь уважительной причиной. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. За проведения время спецоперации многие российские политические деятели посетили Донецкую и Луганскую народные республики.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин отчитал депутатов за прогулы заседаний совета нижней палаты парламента из-за поездок в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источников в ГД. По словам источников, Вячеслав Володин выразил беспокойство из-за поездок парламентариев в зону спецоперации РФ на Украине. Вероятно, добавил собеседник, речь идет о намерении «исключить избыточные рвения депутатов заниматься несвойственной деятельностью». Также он отметил, что некоторые народные избранники неправильно оформляют командировки, а также не сообщают о них Володину. Собеседники издания отметили, что спикер Госдумы конкретно направил свои претензии к главам комитетов по делам СНГ Леониду Калашникову, по охране здоровья Дмитрию Хубезову и по физкультуре Дмитрию Свищеву. Он отметил, что эти депутаты пропустили пять заседаний из 11. Однако источники заявляют, что Володин подчеркнул важность поездок Хубезова в Донбасс, так как там депутат занимается организацией медицинской помощи, что очень важно для региона. Ранее сообщалось, что спикер Госдумы призвал депутатов не злоупотреблять поездками в Донбасс. Также Володин отчитывал парламентариев за прогулы в апреле, напоминая им, что их отсутствие на заседании может сопровождаться лишь уважительной причиной. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. За проведения время спецоперации многие российские политические деятели посетили Донецкую и Луганскую народные республики.