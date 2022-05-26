Медведев посетовал на «выдающуюся бюрократию» в России

26 мая 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев считает, что нужно упростить административные процедуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России «выдающаяся бюрократия», с которой сложно бороться и которая имеет исторические корни. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании форума ЕР «Предпринимательство в новой экономической реальности», трансляция которого велась на сайте и в соцсетях партии. «У нас, конечно, выдающаяся бюрократия в стране. Она имеет глубокие исторические корни. Бороться с ней очень сложно, об этом все знают не понаслышке: и те, кто бизнесом занимаются, и те, кто относятся к этой самой бюрократии», — сказал Медведев. Он также призвал упростить все возможные административные процедуры. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о постепенном переходе в цифровой формат процессов оказания государственных и муниципальных услуг, передает «Национальная служба новостей». Полный перевод услуг в электронный формат запланирован к 2023 году.

В России «выдающаяся бюрократия», с которой сложно бороться и которая имеет исторические корни. С таким заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании форума ЕР «Предпринимательство в новой экономической реальности», трансляция которого велась на сайте и в соцсетях партии. «У нас, конечно, выдающаяся бюрократия в стране. Она имеет глубокие исторические корни. Бороться с ней очень сложно, об этом все знают не понаслышке: и те, кто бизнесом занимаются, и те, кто относятся к этой самой бюрократии», — сказал Медведев. Он также призвал упростить все возможные административные процедуры. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о постепенном переходе в цифровой формат процессов оказания государственных и муниципальных услуг, передает «Национальная служба новостей». Полный перевод услуг в электронный формат запланирован к 2023 году.