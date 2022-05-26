Уроженец Магнитогорска погиб на Украине

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Айнур Ямалов погиб в ходе проведения спецоперации РФ на Украине. Военнослужащего похоронили в башкирском селе Амангильдино, сообщил в социальных сетях глава Абзелиловского района Республики Башкортостан Ильдар Нафиков
«Скорбный список пополнился именем одного бойца — Ямалова Айнура Анисаровича, чьи корни были неразрывно связаны с Абзелиловским районом. В селе Амангильдино мы со всеми воинскими почестями проводили его в последний путь», — написал Нафиков на своей странице во «ВКонтакте».
Глава района рассказал, что Ямалов родился в Магнитогорске, учился в школе № 67, окончил Магнитогорский технологический колледж. В 2013 году был призван на военную службу, остался служить по контракту. По словам Нафикова, у военнослужащего остались родители, брат, жена.
Спецоперация РФ на Украине продолжается четвертый месяц. По заявлению президента России Владимира Путина, действия российской армии носят освободительный характер. Операция призвана закончить восьмилетние боевые действия в Донбассе.
Айнур Ямалов являлся командиром отделения.
Фото: Ильдар Нафиков в «ВКонтакте»
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Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Айнур Ямалов погиб в ходе проведения спецоперации РФ на Украине. Военнослужащего похоронили в башкирском селе Амангильдино, сообщил в социальных сетях глава Абзелиловского района Республики Башкортостан Ильдар Нафиков «Скорбный список пополнился именем одного бойца — Ямалова Айнура Анисаровича, чьи корни были неразрывно связаны с Абзелиловским районом. В селе Амангильдино мы со всеми воинскими почестями проводили его в последний путь», — написал Нафиков на своей странице во «ВКонтакте». Глава района рассказал, что Ямалов родился в Магнитогорске, учился в школе № 67, окончил Магнитогорский технологический колледж. В 2013 году был призван на военную службу, остался служить по контракту. По словам Нафикова, у военнослужащего остались родители, брат, жена. Спецоперация РФ на Украине продолжается четвертый месяц. По заявлению президента России Владимира Путина, действия российской армии носят освободительный характер. Операция призвана закончить восьмилетние боевые действия в Донбассе.