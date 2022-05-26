Уроженец Магнитогорска погиб на Украине

Айнура Ямалова похоронили в селе Амангильдино (Республика Башкортостан) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Айнур Ямалов погиб в ходе проведения спецоперации РФ на Украине. Военнослужащего похоронили в башкирском селе Амангильдино, сообщил в социальных сетях глава Абзелиловского района Республики Башкортостан Ильдар Нафиков

«Скорбный список пополнился именем одного бойца — Ямалова Айнура Анисаровича, чьи корни были неразрывно связаны с Абзелиловским районом. В селе Амангильдино мы со всеми воинскими почестями проводили его в последний путь», — написал Нафиков на своей странице во «ВКонтакте».

Глава района рассказал, что Ямалов родился в Магнитогорске, учился в школе № 67, окончил Магнитогорский технологический колледж. В 2013 году был призван на военную службу, остался служить по контракту. По словам Нафикова, у военнослужащего остались родители, брат, жена.

Спецоперация РФ на Украине продолжается четвертый месяц. По заявлению президента России Владимира Путина, действия российской армии носят освободительный характер. Операция призвана закончить восьмилетние боевые действия в Донбассе.