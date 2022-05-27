Мишустин: в мире теряют доверие к доллару

27 мая 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Заморозка активов РФ породила недоверие к резервным валютам у многих стран, считает Михаил Мишустин (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах. Доверие к резервным валютам и финансовой системе Запад подорвал заморозкой зарубежных активов РФ заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. «Решение Запада заморозить зарубежные активы РФ подорвало доверие к международной финансовой системе и резервным валютам», — сказал Мишустин, слова которого приводит ТАСС. Он также отметил, что те, кто вводят санкции против РФ хотят разрушить экономику страны. Под давление попадают даже русские, которые сейчас находятся за рубежом, уверил Мишустин. Однако политик считает, что у России есть все, чтобы двигаться своим путем. Ранее ЕС, США, Канада, Япония и ряд других стран ввели жесткие санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена» России.

Все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах. Доверие к резервным валютам и финансовой системе Запад подорвал заморозкой зарубежных активов РФ заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. «Решение Запада заморозить зарубежные активы РФ подорвало доверие к международной финансовой системе и резервным валютам», — сказал Мишустин, слова которого приводит ТАСС. Он также отметил, что те, кто вводят санкции против РФ хотят разрушить экономику страны. Под давление попадают даже русские, которые сейчас находятся за рубежом, уверил Мишустин. Однако политик считает, что у России есть все, чтобы двигаться своим путем. Ранее ЕС, США, Канада, Япония и ряд других стран ввели жесткие санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена» России.