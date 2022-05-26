26 мая 2022

Пермское предприятие запустило выпуск посуды по стандартам Европы

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Екатеринбургское лесничество во время подготовки к летнему пожароопасному сезону. Екатеринбург, деревья, лесопилка, бревна, древесина, лесничество, обработка древесины
Посуду на предприятии делают из березовой древесины Фото:

Предприятие «Пикник» из Нытвы (Пермский край) запустило производство одноразовой экологичной посуды. Делают ее из березового шпона — тонкого среза древесной породы.

«Во многих странах Европы ввели запрет на использование пластика и уже давно используют деревянную посуду. Например, кладут в нее еду на вынос. Мы решили, что такая практика должна быть и у нас, поэтому наладили новое производство. Используем только качественную древесину, без химикатов и клея», — рассказали URA.RU в компании.

В базовый комплект посуды входят одноразовые ложка, вилка и нож. Тарелки на предприятии массово не делают из-за более сложной и дорогой технологии производства. В целом мощности ООО «Пикник» позволяют выпускать почти 3 миллиона наборов столовых приборов в год.

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Предприятие «Пикник» из Нытвы (Пермский край) запустило производство одноразовой экологичной посуды. Делают ее из березового шпона — тонкого среза древесной породы. «Во многих странах Европы ввели запрет на использование пластика и уже давно используют деревянную посуду. Например, кладут в нее еду на вынос. Мы решили, что такая практика должна быть и у нас, поэтому наладили новое производство. Используем только качественную древесину, без химикатов и клея», — рассказали URA.RU в компании. В базовый комплект посуды входят одноразовые ложка, вилка и нож. Тарелки на предприятии массово не делают из-за более сложной и дорогой технологии производства. В целом мощности ООО «Пикник» позволяют выпускать почти 3 миллиона наборов столовых приборов в год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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