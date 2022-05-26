Пермское предприятие запустило выпуск посуды по стандартам Европы

27 мая 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Посуду на предприятии делают из березовой древесины Фото: Анна Майорова © URA.RU Предприятие «Пикник» из Нытвы (Пермский край) запустило производство одноразовой экологичной посуды. Делают ее из березового шпона — тонкого среза древесной породы. «Во многих странах Европы ввели запрет на использование пластика и уже давно используют деревянную посуду. Например, кладут в нее еду на вынос. Мы решили, что такая практика должна быть и у нас, поэтому наладили новое производство. Используем только качественную древесину, без химикатов и клея», — рассказали URA.RU в компании. В базовый комплект посуды входят одноразовые ложка, вилка и нож. Тарелки на предприятии массово не делают из-за более сложной и дорогой технологии производства. В целом мощности ООО «Пикник» позволяют выпускать почти 3 миллиона наборов столовых приборов в год.

Предприятие «Пикник» из Нытвы (Пермский край) запустило производство одноразовой экологичной посуды. Делают ее из березового шпона — тонкого среза древесной породы. «Во многих странах Европы ввели запрет на использование пластика и уже давно используют деревянную посуду. Например, кладут в нее еду на вынос. Мы решили, что такая практика должна быть и у нас, поэтому наладили новое производство. Используем только качественную древесину, без химикатов и клея», — рассказали URA.RU в компании. В базовый комплект посуды входят одноразовые ложка, вилка и нож. Тарелки на предприятии массово не делают из-за более сложной и дорогой технологии производства. В целом мощности ООО «Пикник» позволяют выпускать почти 3 миллиона наборов столовых приборов в год.