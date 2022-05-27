Авария произошла в районе дома №1 по улице Челюскинцев
ДТП произошло возле трамвайной остановки «Шейнкмана» по улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Мужчина попытался перейти дорогу в неустановленном месте и попал под колеса машины, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД.
«Обстоятельства происшествия выясняются, подробности будут позже», — сообщили инспекторы. В группе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте» выложили видео, сделанное на месте происшествия. Из него видно, что на дороге стоит фура, а перед ней лежит тело погибшего.
Ранее URA.RU сообщало о ДТП с участием пешеходов на Химмаше в Екатеринбурге. Водитель Nissan Primera из-за солнечных лучей, ослепивших его, сбил двух детей, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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