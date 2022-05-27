В Екатеринбурге грузовик насмерть сбил пешехода. Видео

28 мая 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Авария произошла в районе дома №1 по улице Челюскинцев Фото: Анна Майорова © URA.RU ДТП произошло возле трамвайной остановки «Шейнкмана» по улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Мужчина попытался перейти дорогу в неустановленном месте и попал под колеса машины, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД. «Обстоятельства происшествия выясняются, подробности будут позже», — сообщили инспекторы. В группе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте» выложили видео, сделанное на месте происшествия. Из него видно, что на дороге стоит фура, а перед ней лежит тело погибшего. Ранее URA.RU сообщало о ДТП с участием пешеходов на Химмаше в Екатеринбурге. Водитель Nissan Primera из-за солнечных лучей, ослепивших его, сбил двух детей, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло возле трамвайной остановки «Шейнкмана» по улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Мужчина попытался перейти дорогу в неустановленном месте и попал под колеса машины, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД. «Обстоятельства происшествия выясняются, подробности будут позже», — сообщили инспекторы. В группе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте» выложили видео, сделанное на месте происшествия. Из него видно, что на дороге стоит фура, а перед ней лежит тело погибшего. Ранее URA.RU сообщало о ДТП с участием пешеходов на Химмаше в Екатеринбурге. Водитель Nissan Primera из-за солнечных лучей, ослепивших его, сбил двух детей, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.