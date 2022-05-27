27 мая 2022

В Екатеринбурге грузовик насмерть сбил пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, реанимация, медицина катастроф, экстренная помощь, машина реанимации
Авария произошла в районе дома №1 по улице Челюскинцев Фото:

ДТП произошло возле трамвайной остановки «Шейнкмана» по улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Мужчина попытался перейти дорогу в неустановленном месте и попал под колеса машины, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД.

«Обстоятельства происшествия выясняются, подробности будут позже», — сообщили инспекторы. В группе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте» выложили видео, сделанное на месте происшествия. Из него видно, что на дороге стоит фура, а перед ней лежит тело погибшего.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП с участием пешеходов на Химмаше в Екатеринбурге. Водитель Nissan Primera из-за солнечных лучей, ослепивших его, сбил двух детей, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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ДТП произошло возле трамвайной остановки «Шейнкмана» по улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Мужчина попытался перейти дорогу в неустановленном месте и попал под колеса машины, рассказали URA.RU в городском управлении ГИБДД. «Обстоятельства происшествия выясняются, подробности будут позже», — сообщили инспекторы. В группе «Екатеринбург — Серов» в соцсети «ВКонтакте» выложили видео, сделанное на месте происшествия. Из него видно, что на дороге стоит фура, а перед ней лежит тело погибшего. Ранее URA.RU сообщало о ДТП с участием пешеходов на Химмаше в Екатеринбурге. Водитель Nissan Primera из-за солнечных лучей, ослепивших его, сбил двух детей, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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