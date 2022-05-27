27 мая 2022
26 мая 2022

Самолет Utair сообщил о неисправности после приземления в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командир судна доложил об отказе управления Фото:

Самолет авиакомпании Utair доложил о неисправности после приземления в аэропорте Сургута. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент».

«После посадки, при развороте на взлетно-посадочной полосе, командир самолета доложил об отказе управления носовой стойкой. Так же, он запросил тягач для освобождения полосы», — рассказали подробности в telegram-канале.

Самолет выполнял рейс из Уфы в Сургут. Воздушное судно приземлилось около 19 часов местного времени.

Ранее URA.RU рассказало об отказе генератора у самолета компании Utair. Генератор отказал при вылете из аэропорта Нижневартовска.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Самолет авиакомпании Utair доложил о неисправности после приземления в аэропорте Сургута. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент». «После посадки, при развороте на взлетно-посадочной полосе, командир самолета доложил об отказе управления носовой стойкой. Так же, он запросил тягач для освобождения полосы», — рассказали подробности в telegram-канале. Самолет выполнял рейс из Уфы в Сургут. Воздушное судно приземлилось около 19 часов местного времени. Ранее URA.RU рассказало об отказе генератора у самолета компании Utair. Генератор отказал при вылете из аэропорта Нижневартовска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...