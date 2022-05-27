Самолет Utair сообщил о неисправности после приземления в ХМАО

Командир судна доложил об отказе управления
Самолет авиакомпании Utair доложил о неисправности после приземления в аэропорте Сургута. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент».
«После посадки, при развороте на взлетно-посадочной полосе, командир самолета доложил об отказе управления носовой стойкой. Так же, он запросил тягач для освобождения полосы», — рассказали подробности в telegram-канале.
Самолет выполнял рейс из Уфы в Сургут. Воздушное судно приземлилось около 19 часов местного времени.
Ранее URA.RU рассказало об отказе генератора у самолета компании Utair. Генератор отказал при вылете из аэропорта Нижневартовска.
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